İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri insanca yaşayacak ücret istedi

Sözleşmelerin tıkanması üzerine sokağa çıkan Belediye İş üyesi işçiler, İzmir Büyükşehir yönetiminden insanca yaşama yetecek ücret istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlar İZSU, ESHOT, İZBETON, İZULAŞ ve İZBELCOM şirketlerinde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediye bürokratlarının yüzde 8’lik zam dayatması üzerine sözleşmeler tıkandı. Yaklaşık 5 bin 500 işçiyi ilgilendiren sözleşmelerin arabulucu süreçlerinde de anlaşma sağlanamadığı grev süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. Önümüzdeki günlerde grev kararlarının asması bekleniyor.



Sokağa çıkan Belediye İş üyesi işçiler büyükşehiri taleplerini dikkate almaya çağırdı. Konak Pier önünde toplanan yüzlerce işçi “Ekmek Adalet ve İnsanca Yaşamak İçin Alanlardayız” pankartı arkasında “İş Ekmek Yoksa Barış Da Yok”, “Vur Vur İnlesin Aziz Başkan Dinlesin”, “Sözleşme Hakkımız Grev Silahımız” ve “Birleşe Birleşe Kazanacağız” sloganları büyükşehir belediyesi önüne yürüdü. Eyleme Türk İş’e bağlı sendikaların yöneticileri ve büyükşehirde örgütlü Tüm Bel Sen ve Tüm Yerel Sen yöneticileri de katılarak destek verdi.



İlk olarak konuşma yapan Türk İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım “Ülkedeki enflasyon oranına rağmen bize önerilen zam oranı yüzde 8.13 farklı şirket 13 farklı iş kolu var. Biz bize ait olanları almak için mücadele veriyoruz. İzmir’in temizlenmesi için mücadele veren onurlu ve şerefli insanlarsınız. Biz mücadeleden yanayız. Biz asla teslimiyetçi sendika değiliz. Asla sarı sendika olmadık, olmayacağız da. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bizim muhatabımız. Buradan kendisine bir kez daha elimizi uzatıyoruz. Biz kavgacı değiliz biz uzlaşmadan yanayız” dedi.



Ardından basın metnini okuyan Belediye İş 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı, büyükşehir emekçilerinin greve zorlandığını belirtti. Belediye yönetimini yüzde 8’lik zam ısrarından vazgeçerek diyaloğa çağıran Şanlı “Ancak bizi duymak istemediler. Biz emekçiler 2011 yılından beri büyükşehrin bize dayattığı yüzde 30’luk eksik çalışma politikasını işçilerin içinde iş barışını bozduğunu ve biz Belediye İş örgütünün işçiler arasında ayrım yapılamayacağını bunların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Bir kez daha her alanda eşit işe eşit ücret istiyoruz” dedi.



4 kişilik ailenin insan gibi yaşaması için yetecek bir ücret istediklerini de ekleyen Şanlı şunları söyledi “Bu talebimizi de görmezden geldiler. Çağrımız aynı zamanda üyesinden Genel Başkanına kadar CHP’nin tüm örgütüne yönelik bir çağrıydı. Çünkü adalet mücadelesi yürütmenin yüklediği sorumluluklar var. Belediye yönetimi çalışanlarını üzen teklifini gözden geçirsin. Enflasyon kağıt üzerinde yüzde 13’ken emekçinin gerçek enflasyonu yüzde 20-25’lerdeyken yüzde 8 ısrarından vazgeçin. Bizi yoksulluğa mahkum edemeyeceksiniz”. Şanlı, belediyeyi OHAL’in arkasına saklanmama çağrısı yaptı.

Açıklama 5 dakikalık oturma eyleminin ardından sonlandırıldı. (İzmirEVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 21:56

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