İki Yüzlü Zar kitabının kapağı
Mustafa Köz'den yeni şiir kitabı: İki yüzlü zar
11 Mayıs 2018 21:45
Şair Mustafa Köz’ün yeni şiir kitabı 'İki Yüzlü Zar' okuyucularla buluştu.
Evrensel Yazarı Şair Mustafa Köz’ün yeni şiir kitabı “İki Yüzlü Zar” okuyucularının karşısına çıktı.
Şiirlerinde yeryüzünü, bitkileri, çiçekleri, toprağa düşer düşmez eriyen çığlıklarla, sessiz yaralarla birlikte düşünen, sözcükleri onların hüzünlü gölgeleriyle açıp kapayan Usta Şair Mustafa Köz yeni şiir kitabı İki Yüzlü Zar’da yeryüzü acısını görkemli bir güle dönüştürmenin yeni yollarını arıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 21:54
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