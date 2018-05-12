Irak'ta seçim sandıkları kapandı

Irak'ta ABD işgali sonrası beşinci kez ve IŞİD işgali sonrası ilk kez genel seçim yapıldı. Seçime katılım oranının düşük olduğu belirtildi.

Irak'ta genel seçimler için oy kullanma süresi sona erdi. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin 18:00 itibariyle sona erdiği, seçim sandıklarının kapandığı belirtildi.

Başkent Bağdat'ta yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde de seçime katılımın istenilen düzeyde olmadığı ifade edildi. Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük'te ise katılımın görece yüksek olduğu belirtildi.

Düşük katılım Başbakan Haydar el-İbadi'yi araç ve uçak seferlerine konulan yasağı kaldırmaya yöneltti. İbadi, sandıklar kapanmadan yaklaşık 5 saat önce araç dolaşımı ve uçak seferlerini serbest bıraktı.

ELEKTRONİK SEÇİMİN HACKLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet çatısında yer alan Goran (Değişim) Hareketi, bugün ülkede genel seçimler için kullanılan elektronik sistemin hacklendiğini iddia etti.

Goran Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, elektronik oy verme sisteminin hacklendiğini ve oyların elektronik düzlemde sayılması halinde sonuçları tanımayacaklarını duyurdu. Elektronik sisteme hilelerin karıştırıldığını öne süren Goran Hareketi, oylarının başka bir siyasi partinin oylarıyla değiştirildiğini savundu.

Yeni dönemde başbakanlık koltuğuna oturacak isimler arasında en güçlü adayın yine mevcut Başbakan Haydar İbadi olduğu belirtiliyor. İbadi’ye karşı Haşdi Şabi ittifakının adayı İran’a yakın Amiri’nin başbakanlığa aday olması bekleniyor. İbadi’nin kurduğu Nasr (Zafer) Koalisyonunun seçimlerden birinci, Haşdi Şabi gruplarının Fetih Koalisyonunun ise ikinci çıkacağı tahmin ediliyor.

Eski Başbakan Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonun ise bu seçimlerden üçüncü ya da dördüncü çıkacağı beklentisi hakim. Sünniler adına yeni mecliste söz sahibi olacak grupların eski Başbakanlardan Allavi ve Nuceyfi’nin koalisyonu olacağı üzerinde duruluyor.

Elektrik ve su gibi en temel hizmetlerin dahi kesintisiz şekilde sunulamadığı, siyasi ve güvenlik alanında istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Irak’ta, 12 Mayıs seçimleri sonrası nasıl bir siyasi tablonun ortaya çıkacağı merak ediliyor.

Habere göre, Irak’ta 12 Mayıs seçimlerinden ilk sırada çıkması beklenen İbadi’nin, Mukteda es-Sadr ve Ammar el-Hekim ile İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi’nin desteğini alarak hükümet kuracağı senaryosu da konuşuluyor.

SEÇİM MERKEZİNE SALDIRI GİRİŞİMİ

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde, seçim merkezinde üzerindeki bombaları infilak ettirmek isteyen 2 IŞİD'li öldürüldü.

Diyala'da görevli Yüzbaşı Habib eş Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin sabahın erken saatlerinde vilayetin kuzeyindeki Cırıf el-Melih bölgesindeki oy verme merkezinde üzerindeki bombaları patlatmak isteyen 2 IŞİD üyesini öldürdüğünü ifade etti.

Kerkük'te görevli Yüzbaşı Hamid el Dumeyli ise kentin 1 Haziran Mahallesi'nde, bir oy merkezine yakın noktada yere döşendiği tahmin edilen mayının güvenlik güçlerince imha edildiğini dile getirdi.

Fotoğraf: Yunus Keleş/AA

NEÇİRVAN BARZANİ: İTTİFAK OLMADAN HÜKÜMETİN BAŞARILI OLACAĞINI ZANNETMİYORUM

Erbil'de, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı otelde oyunu kullandıktan sonra konuşan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ülkede yaşayan tüm unsurlar için tarihi ve önemli bir gün olduğunu söyledi.

Barzani, "Irak halkı demokratik bir şekilde sandık başına giderek meclisteki temsilcilerini seçecek. Kürdistan Bölgesi halkının, çok ciddi bir şekilde sandık başına gidip oylarını kullanmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Irak'ta herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir koalisyona gitmeden hükümeti tek başına kuramadığı malum ve bunu herkes biliyor." ifadelerini kullanan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize göre Irak'ta çoğunlukta oy alanların hükümeti kurması, ülkenin çıkarına değil. Irak'ta önceki hükümetler, Kürtler gibi etnik unsurlar göz önünde bulundurularak siyasi ittifakla kuruldu. Irak'ta siyasi ittifak olmadan kurulacak bir hükümetin başarılı olacağını zannetmiyorum."

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların her iki taraf için de tecrübe olduğunu ifade eden Barzani, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Taraflar arasında yaklaşık 12 yıldır çözülemeyen sorunların, artık alınan tecrübeler doğrultusunda diyalog masası ve görüşmelerle çözülmesini temenni ediyorum. Şu anda Irak'ta tamamen yeni bir sürece girildi. Bu süreç DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılmasıyla başladı. Bu süreçte daha çok altyapı hizmetleri ve iktisadi konulara tam bir önemin verilmesi sürecidir. Bu ülkede siyasi istikrar oluşmalıdır.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar çözülmediği müddetçe Irak'a siyasi istikrarın geleceği kanaatinde değiliz. Bu yüzden geçmiş yıllar her iki taraf için bir ders olmalı ve sorunları diyalogla çözmeliyiz." (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 20:58

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