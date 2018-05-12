Irak, IŞİD sonrası ilk seçimler için sandık başında

Irak'ta 24 milyona yakın seçmen, ABD işgali sonrası 5. ve IŞİD işgali sonrası ilk genel seçimler için sandığa gidiyor.

Irak'ta 24 milyona yakın seçmen, bugün genel seçimler için sandığa gidiyor. Seçimde 320 parti ve oluşumu temsil eden 7 bin 376 aday yarışıyor. Adayların sadece yüzde 20’si ilk defa aday olanlar.

AA’nın haberine göre Irak’taki seçim yarışına 143 siyasi partinin oluşturduğu 27 koalisyon katılacak. Yeni dönemde başbakanlık koltuğuna oturacak isimler arasında en güçlü adayın yine mevcut Başbakan Haydar İbadi olduğu belirtiliyor. İbadi’ye karşı Haşdi Şabi ittifakının adayı İran’a yakın Amiri’nin başbakanlığa aday olması bekleniyor. İbadi’nin kurduğu Nasr (Zafer) Koalisyonunun seçimlerden birinci, Haşdi Şabi gruplarının Fetih Koalisyonunun ise ikinci çıkacağı tahmin ediliyor.

Eski Başbakan Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonun ise bu seçimlerden üçüncü ya da dördüncü çıkacağı beklentisi hakim. Sünniler adına yeni mecliste söz sahibi olacak grupların eski Başbakanlardan Allavi ve Nuceyfi’nin koalisyonu olacağı üzerinde duruluyor.

Elektrik ve su gibi en temel hizmetlerin dahi kesintisiz şekilde sunulamadığı, siyasi ve güvenlik alanında istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Irak’ta, 12 Mayıs seçimleri sonrası nasıl bir siyasi tablonun ortaya çıkacağı merak ediliyor.

Habere göre, Irak’ta 12 Mayıs seçimlerinden ilk sırada çıkması beklenen İbadi’nin, Mukteda es-Sadr ve Ammar el-Hekim ile İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi’nin desteğini alarak hükümet kuracağı senaryosu da konuşuluyor.

Mayıs ayında yapılacak seçimlere başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgelere yönelik Irak ordusu operasyonları sonrası askeri ve siyasi nüfuzu gerilemiş olan Kürt siyasetinin seçimlerde oy oranının düşebileceği ileri sürülüyor.

37 milyon nüfuslu Irak’ta 24 milyon civarında seçmen oy kullanma yetkisine sahip.

SEÇİM MERKEZİNE SALDIRI GİRİŞİMİ

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde, seçim merkezinde üzerindeki bombaları infilak ettirmek isteyen 2 IŞİD'li öldürüldü.

Diyala'da görevli Yüzbaşı Habib eş Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin sabahın erken saatlerinde vilayetin kuzeyindeki Cırıf el-Melih bölgesindeki oy verme merkezinde üzerindeki bombaları patlatmak isteyen 2 IŞİD üyesini öldürdüğünü ifade etti.

Kerkük'te görevli Yüzbaşı Hamid el Dumeyli ise kentin 1 Haziran Mahallesi'nde, bir oy merkezine yakın noktada yere döşendiği tahmin edilen mayının güvenlik güçlerince imha edildiğini dile getirdi.

Fotoğraf: Yunus Keleş/AA

NEÇİRVAN BARZANİ: İTTİFAK OLMADAN HÜKÜMETİN BAŞARILI OLACAĞINI ZANNETMİYORUM

Erbil'de, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı otelde oyunu kullandıktan sonra konuşan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ülkede yaşayan tüm unsurlar için tarihi ve önemli bir gün olduğunu söyledi.

Barzani, "Irak halkı demokratik bir şekilde sandık başına giderek meclisteki temsilcilerini seçecek. Kürdistan Bölgesi halkının, çok ciddi bir şekilde sandık başına gidip oylarını kullanmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Irak'ta herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir koalisyona gitmeden hükümeti tek başına kuramadığı malum ve bunu herkes biliyor." ifadelerini kullanan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize göre Irak'ta çoğunlukta oy alanların hükümeti kurması, ülkenin çıkarına değil. Irak'ta önceki hükümetler, Kürtler gibi etnik unsurlar göz önünde bulundurularak siyasi ittifakla kuruldu. Irak'ta siyasi ittifak olmadan kurulacak bir hükümetin başarılı olacağını zannetmiyorum."

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların her iki taraf için de tecrübe olduğunu ifade eden Barzani, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Taraflar arasında yaklaşık 12 yıldır çözülemeyen sorunların, artık alınan tecrübeler doğrultusunda diyalog masası ve görüşmelerle çözülmesini temenni ediyorum. Şu anda Irak'ta tamamen yeni bir sürece girildi. Bu süreç DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılmasıyla başladı. Bu süreçte daha çok altyapı hizmetleri ve iktisadi konulara tam bir önemin verilmesi sürecidir. Bu ülkede siyasi istikrar oluşmalıdır.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar çözülmediği müddetçe Irak'a siyasi istikrarın geleceği kanaatinde değiliz. Bu yüzden geçmiş yıllar her iki taraf için bir ders olmalı ve sorunları diyalogla çözmeliyiz."

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Başkent Bağdat'ın yanı sıra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve ülkenin diğer kentlerinde kurulan seçim merkezleri sabah erken saatlerde kapılarını seçmenlere açtı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, sabah 07:00’de başlayan oy verme işleminin akşam saat 19:00'a kadar süreceğini duyurdu.

Oy verme işleminin parmak iziyle yapılması ve elektronik düzlemde gerçekleşmesi nedeniyle, seçmenler sürecin uzayacağını göz önünde bulundurarak erkenden sandık başına gidiyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 09:55

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