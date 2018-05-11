Almanya, Fransa, İngiltre ve İran’dan nükleer zirve

Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları, 15 Mayıs'ta İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini görüşecek.

Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Salı günü Brüksel’de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve bakanlar ile yapılacak görüşmeye ev sahipliği yapacağını bildirdi. Görüşmede, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs’ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.

PUTİN VE MERKEL KONUŞTU

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını görüştü.

Kremlin’den görüşme ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, görüşme esnasında uluslararası ve bölgesel güvenlik açısından anlaşmayı korumanın öneminin vurgulandığı ifade edildi.

Ayrıca Ukrayna krizi ve buna bağlı olarak Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) koruması altında Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ile ilgili de iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen Kremlin açıklamasında, Normandiya Formatı’nda etkin bir çalışmanın sürdürülmesi hususunda anlaşıldığı aktarıldı.

MERKEL 18 MAYIS’TA RUSYA’DA OLACAK

Merkel’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Almanya’da yaptığı görüşme hakkında Putin’i bilgilendirdiği de bildirildi.

Görüşmede, 18 Mayıs’ta Merkel’in Soçi’ye yapacağı ziyaretin da ele alındığı belirtildi. (DIŞ HABERLER)

ABD, İran'la nükleer anlaşmadan çekildi

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 23:26

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