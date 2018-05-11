HDP 2 bin avukatla seçime hazırlanıyor

HDP Hukuk Komisyonu Üyesi Kenan Maçoğlu, seçim güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde 2 bin avukat görevlendirmesi yaptıklarını açıkladı.

Berivan ALTAN

HDP Hukuk Komisyonu Üyesi Kenan Maçoğlu, Türkiye genelinde 2 bin avukatla seçim güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, yurttaşlara da seçim günü oy sayımı bitene kadar sandıkları terk etmeme uyarısında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk Komisyonu da, seçim ve sandık güvenliği için çalışmalarına hız verdi.

‘KRİZ MASASI KURDUK’

HDP Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Kenan Maçoğlu, önceki seçimlerden elde ettikleri deneyimlerle hazırlandıklarını belirtti. Partilerinin genel merkezinde kriz masası kurduklarını dile getiren Maçoğlu, HDP’nin örgütlü olduğu bütün illerde il hukuk komisyonları oluşturacaklarını söyledi. Maçoğlu, “Bu komisyonlarda en az 2 bin avukat arkadaşın görevlendirilmesi yapılıyor. Hukuk Komisyonu özellikle seçim günü sandık güvenliği açısından gerekli müdahaleleri yapabilmek için kentteki avukatlarla bir ağ oluşturmaya çalışacak. Bunun ardından tüm illerde seçim günü çalışma yapacak avukatların listesi oluşturulacak” diye aktardı.

‘HALKIMIZ MÜŞAHİT OLMAK İÇİN BAŞVURU YAPMALI’

Seçim güvenliğinde en büyük görevin sandık kurulu üyeleri ve müşahitlere düştüğüne dikkat çeken Maçoğlu, şunları söyledi: “Örgütlü olduğumuz tüm il ve ilçelerde her sandıkta sandık kurulu üyesi ve müşahit görevlendirmesi yapacağız. Müşahit ve sandık kurulu üyelerine gerekli eğitimler verilecek. Oy sayımı ve oy sayımı bittikten sonra tutanağın ıslak imzalı hali müşahitler tarafından il, ilçelere götürülmeleri gerekir. Halkımız bulundukları il ve ilçelerde sandık kurulu ve müşahit olmak için başvuru yapmalıdır. Her sandıkta müşahit ve sandık kurulu üyemiz olursa sandık güvenliği sağlanır.”

‘SANDIKLAR TERK EDİLMEMELİ’

Maçoğlu, oylarına sahip çıkmak isteyenlere şu çağrıyı yaptı: “Yurttaşlar oy sayımı sırasında mutlaka sandık çevresinde bulunmalı. Kolluğun müdahalesi olması ya da hukuka aykırı en ufak tespitte mutlaka avukatlara ve ilgili komisyonlara iletmelidir. Halkımız duyarlı olursa seçim güvenliği en üst seviyede sağlanır. Her yurttaşın kendi oy kullandığı sandıkta, sayımı izleme hakkı var ve bu yüzden yurttaşlar sandıkları terk etmemeli.” (Ankara/ MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 20:02

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