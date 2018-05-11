Vanlılar seçimde, barış kardeşlik demokrasi istiyor

Seçimleri değerlendiren Vanlılar, barış, kardeşlik ve demokrasi taleplerini yineledi, işsizlik ve yoksulluğa çözüm bulunmasını istedi.

Seçimleri değerlendiren Vanlıların dillerine barış, kardeşlik, demokrasi talepleri hakim. İşsizlik ve yoksulluğa çözüm arayan Vanlılar, herkesin elini vicdanına koyarak oy kullanmasını istedi.

Emekli İlhan Uyar, bölge insanının işsizlik ve yoksullukla boğuştuğunu belirterek, “Sınırlarımızın tümü kapatıldı. Sınıra yakın yerlerde bulunan halkımız açlıktan göç etmek zorunda kaldı. Kentte herkes işsiz güçsüz bir şekilde kahvelerde, parklarda dolaşıyor. Halkımız için özgürlük istiyoruz. Tüm insanlar için barış ve kardeşlik istiyoruz. Önümüzdeki seçimlerde inşallah insanlar elini vicdanına koyarak oyunu kullanacak. Demokrasi isteyen herkes, ellerini vicdanlarına koymalı. Herkes gereken cevabı vermelidir” dedi.

AKP-MHP ittifakına dikkat çeken İlhan, “Madem ittifak yaptılar, biz de Kürtler olarak kendi aramızda birliğimizi sağlamalıyız” diyerek, Kürt halkına, “Birliğimizi sağlayalım. Bugün birlik ve ittifak günüdür. Barış ve kardeşlik günüdür. Biz de o ittifaka karşı el ele verelim” çağrısı yaptı.

‘ÇOCUKLARIM ÜNİVERSİTEYİ BİTİRMİŞ, İŞ YOK’

Aslı Şengül de, Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olduğu HDP’ye oy vereceklerini söyledi. Şengül, HDP’ye neden oy vereceğini ise şöyle açıkladı:

“Dökülen kanların durması, ekonominin düzelmesi, çocuklarımızın geleceği için oylarımızı HDP’ye vereceğiz. İki tane çocuğum üniversiteyi bitirmiş, iş güç yok. Evde boş boş oturuyorlar. Bu durumun ortadan kalkması için HDP’ye oy vereceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı AKP’nin seçim beyannamesine inanmadığını dile getiren Şengül, “Daha önce ‘demokrasi adalet getireceğim, ekonomiyi düzelteceğim’ dedi; ama her şey ortada. Kimse bu söylemlere artık inanmıyor. Biz zaten hiçbir zaman onların söylemlerine inanmadık, bundan sonra da inanmayacağız” diye konuştu.

Hesin Erkol da, “Bu seçimde herkes elini vicdanına koyarak oy kullanmalıdır. Kimse ‘Oy bir kağıt parçasıdır ben de sandığa atmışım’ diye düşünmemelidir” dedi.

Fadile Yılmaz da, "Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksaydı memleketimize barış gelirdi. İnşallah en yakın zamanda Demirtaş çıkar" dedi. (Van/MA)

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Seçim Günlüğü (11 Mayıs 2018) - S I K I L D I K

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 19:54

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