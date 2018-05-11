‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartına tahliye

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açtıkları için yargılanan 15 taraftar beraat etti.

Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açtıkları için yargılanan 15 taraftar beraat etti.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında geçtiğimiz yıl oynanan Süper Kupa finalinde siyah-beyazlı taraftarlar işlerine dönmek için açlık grevine giren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankart açmıştı. Samsun Savcılığı taraftarlar hakkında “terör örgütü propagandası” yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatmış, karşılaşmadan sonra gözaltına alınan taraftarlardan 11’i kısa bir süre tutuklu kalmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, statta ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açtıkları için 16 taraftar hakkında “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla dava açıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlayan 16 taraftardan 15’i suçun unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. Duruşmaya katılamadığı için savunması alınmayan 1 taraftarın dosyası ise ayrıldı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 19:10

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