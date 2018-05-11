Ruhsal çöküntü ve bunalım en çok polislik mesleğinde

2009-2013 yılları arasında 'meslek içi baskılardan kaynaklı ruh hastalıklarından dolayı tedavi gören polis sayısı' 2 bin 323.

Hayri TUNÇ

İstanbul

Meslek üzerinden psikolojik çöküntünün en yoğun yaşandığı mesleklerden biri de polislik.

Polisler, birçok etkenin üst üste gelmesinden kaynaklı, kişiliklerinde ciddi bir yıpranma yaşıyor, ruhsal çöküntü içine giriyorlar. Ülke gündeminde çok fazla yer almayan polis intiharları ise bir çok etkenin birleşmesi sonucu gün yüzüne çıkıyor. 2014 yılında birkaç polis memurunun başvurusu üzerinde 30/12/2014 tarihli Kamu Denetçiliği Kurumunun sunduğu rapor ve Emniyet-Sen’in sosyal medya üzerinden duyurduğu veriler, intihar vakalarının iç yüzünü ortaya koyuyor. Emniyet-Sen’in açıkladığı verilere göre polislik mesleğine haftalık 40 saat olarak işletilmesi gereken çalışma saatleri bazen haftalık 80-90 saate ulaşıyor. Kocatepe Üniversitesinde, 2014 yılında polis memurları üzerinde yapılan bir araştırmada, polislerin yüzde 75’inin psikolojik olarak çöküntü içinde olduğu, mesleğin aile hayatını da olumsuz etkilediği görülüyor.

CHP’nin TBMM’ye verdiği önergeler, Emniyet-Sen’in açıkladığı veriler ve Kamu Denetçiliği Kurumunun raporları karşılaştırıldığında, 1990 ile 2013 yılları arasında 605 polisin intihar ettiği, intihar eden polislerin yaş ortalamasının 25-35 arası olduğu ve 2013 yılından itibaren yılda 50 polisin mesleki sorunlardan dolayı intihar ettiği ortaya çıkıyor. İntiharlar yıl yıl incelendiğinde ise yoğunluğun çatışmaların yükseldiği ya da toplumsal muhalefete karşı polis şiddetinin arttığı dönemlere denk geldiği görülüyor.

Buna göre 1990 yılında 5, 1995 yılında 23, 1997 yılında 33 polis intihar ederken 2000 yılında 49, 2005 yılında 19, 2013 yılında ise 47 polisin kendi yaşamına son verdiği görülüyor.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2014 tarihli raporuna göre 2009-2013 yılları arasında meslek içi baskılardan kaynaklı “Ruh hastalıklarından dolayı tedavi gören polis sayısı” ise 2 bin 323 olarak açıklandı. Yine ruhsal bozukluklardan dolayı meslekten istifa edenlerin sayısı aynı yıllar arası 360 olarak açıklanıyor.

Buna bağlı olarak, zorunlu hizmet süresinin 6 yıl olması ve POMEM üzerinden eğitim alarak polis olan kişilerin, bu zorunlu hizmet süresini doldurmadan istifa etmeleri halinde öğrenim masraflarının kalan yıllar eklenerek tazminat ödemeye zorunlu olmaları, ruhsal bunalımı arttıran bir neden olarak ifade ediliyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 19:00

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