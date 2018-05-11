Gazeteciler Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi

Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi. Şahin Alpay'ın ise ev hapsi kaldırıldı.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları ve yöneticilerinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliğinden yargılandıkları davanın dördüncü duruşmasında 5 sanığın daha esas hakkındaki savunmaları tamamlandı. Ara kararını açıklayan mahkeme Şahin Alpay’ın ev hapsini kaldırırken, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir’in tahliyesine karar verdi. Bir sonraki celse 7-8 Haziran tarihlerine ertelendi.

Zaman gazetesinin eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı 17’si tutuklu 31 sanıklı davanın duruşması Çağlayan’daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal, Mehmet Özdemir ile tutuksuz sanıklar Şahin Alpay, Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural Akman, Orhan Kemal Cengiz ve İhsan Dağı hazır bulundu. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, AB Delegasyonu'ndan Sema Kılıçer, Af Örgütü'nden Milena Buyum, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Emma Sinclair Webb ve Article 19 Temsilcisi Georgia Nash de izledi.

‘AKP’NİN YAKINDAN TANIDIĞI MAHALLE SAKİNİYİZ’

Tutuklu yargılanan Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal, dava kapsamında yargılanan sanıkları “AKP'nin yakından tanıdığı mahalle sakinleri” olarak tanımladı. Numan Kurtulmuş, Naci Bostancı, Mustafa Şentop ve Nabi Avcı'ya seslenen Ünal, “İktidarınızda darbecilik suçlamasıyla yargılanıyoruz. Haberiniz var mı” diye sorarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da, “Pınarhisar'da sizi ziyaret eden ben, sizin sesinizi duyuran ben mi darbeciyim” diye seslendi. “Bu dava siyasi bir davaya da benzemiyor, bu dava değil Kerbela” diye sürdürdüğü savunmasında Ülkü Tamer ve Sabahattin Ali’den alıntılar yaptı. Savcının mütalaasında “örgüt üyeliği” ve “Anayasa’yı ihlal” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istediği Ünal savunmasında, mütalaayı gayrı ciddi, savruk olarak değerlendirdi. Ünal, “Bu davanın akıbeti bugünden belli ne kadar direnirseniz direnin adalet er ya da geç yerini bulacak” dedi.

Avukatların tahliye taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Şahin Alpay’ın ev hapsini kaldırırken Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir tahliye edildi. Bir sonraki celse 7-8 Haziran tarihlerine ertelendi.

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 18:54

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