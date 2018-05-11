Bilimsel raporlarla kanıtlanan hastalığa rağmen cezaevinde

Retinitis pigmentosa (gece körlüğü) hastalığı raporlarla kanıtlanan Ali Gökmen, Bolu F Tipi Cezaevinde tutulmaya devam ediyor.

Cezaevlerinde hasta tutukluların durumu ağırlaşırken, retinitis pigmentoza (gece körü) hastalığı raporlarla kanıtlanmış Ali Gökmen adlı tutuklu Bolu F Tipi Cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Ancak Gökmen, raporla sabit bu hastalığına rağmen, gece saatlerinde polise taş atmakla suçlanıyor.

Bolu F Tipi Cezaevinde kalan tutuklular gazetemize mektup yazarak, hasta tutuklu Ali Gökmen’in durumuna dikkat çekti. Ali Gökmen’in retinitis pigmentosa (gece körlüğü) hastalığının olduğunu söyleyen tutuklular, Gökmen’in bu rahatsızlığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını aktardı. Gökmen’in 1998 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi raporuyla askere alınmadığını aktaran tutuklular, geçtiğimiz yıl Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp raporuyla da Gökmen’in hastalığının teşhis edildiğini belirtti. Tutuklular, mahkemenin bu raporları dikkate almadığını ifade ederek her duruşma tutukluluğa devam kararı verildiğini aktardı. Gökmen’in bir sonraki duruşmasının 31 Mayıs’ta olduğunu söyleyen tutuklular, kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı.

GECE KÖRÜ AMA GECE EYLEMİ SUÇLAMASI!

Mektupta Ali Gökmen’in gözaltına alınması ve tutuklanması süreci de anlatıldı. ‘Gece körlüğü’ olmasına rağmen Gökmen’in gece saatlerinde polise taş atmakla suçlandığını belirten tutuklular mektupta şunları aktardı:

“Gökmen, gece 23.45’te polise taş atmakla suçlanıyor. Ancak Ali Gökmen ‘gece körü’. Yani halk arasında ‘tavuk karası’ olarak bilinen rahatsızlığa sahip. Kısacası Ali Gökmen o saatte bırakın taş atmayı, önünü bile göremez. Çünkü hastalığı nedeniyle karanlıkta hiçbir şey görmüyor. Şöyle anlatalım; diyelim ki kahvaltıda peynir yiyecek Ali ağabey. Peyniri koyu renkte bir tabağa koymazsak, tabakta bir peynir olup olmadığını bile anlayamıyor. Gündüzleri bile merdivenden inip çıkarken duvara tutunarak sakına sakına atıyor adımlarını. Gündüz vakti bile bu durumda olan bir insanın o saatte böyle bir eylem yapması mümkün mü? Üstelik polis ifadeleri bile taş atanların 16-18 yaşlarında gençler olduğunu söylüyor. Ancak Ali Gökmen 38 yaşında.” (İstanbul/EVRENSEL)

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