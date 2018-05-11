Şiddet uygulayan eşini ‘öldürmeye azmettirmekten’ tahliye edildi

Kendisine sistematik şiddet uygulayan eşini 'öldürmeye azmettirmek' iddiasıyla yargılanan Nuriye Demir, ‘ağır tahrik’ gerekçesiyle tahliye edildi.

Diyarbakır'da da kendisine sistematik şiddet uygulayan eşi Aziz Demir’i “Öldürmeye azmettirmek” iddiasıyla yargılanan Nuriye Demir’e 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Demir’in suçu ‘ağır tahrik’ altında işlediğini ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. 26 Haziran 2017’de kendisine sistematik şiddet uygulayan eşi Aziz Demir’i öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan Nuriye Demir’in ‘Haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

‘ÇEKTİKLERİMİ KİMSE BİLEMEZ’

Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Nuriye Demir, cinayeti işledikleri iddia edilen İdris Yıldırım ve Özkan Güzel, bu kişinin bulunmasında aracılık yaptığı iddia edilen Nuriye Demir’in yeğeni Hamdullah Yiğit ile her iki tarafın avukatları hazır bulundu.

Duruşmada konuşan Nuriye Demir “Bana vicdansız diyorlar. Benim bu kadar yaşadıklarım ne olacak, yaktı, benzin döktü onun yaptıklarını nereye koyuyorlar? Benim evimde ne çektiğimi kimse bilemez” dedi.

Yaşadıklarının sadece yüzde 20’sini anlattığını ifade eden Demir şunları söyledi:

“Doğrusunu kimseye söylemiyorum. Çocuklarıma karışmasaydı bunu yapmazdım. Adam niye boşanmadı? Ne hak etmişsem onu verin. Çocuklarımın hepsini kaybettim.” (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 18:23

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