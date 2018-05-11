Milyonluk daireleri yapan işçiler ücretlerini alamıyor

İş GYO ve NEF ortaklığıyla yapımı sürmekte olan İnistanbul Topkapı projesinde çalışan 100’e yakın işçi 4 aydır ücretlerini alamadı. Bu sebeple iş bırakan işçiler “Paramızı alana kadar buradayız. Her inşaatta başımıza geliyor” dedi.

30 Nisan’da iş bırakan işçiler, verilen sözler üzerine tekrar işbaşı yapmıştı. Ancak verilen sözler tutulmayınca işçiler yeniden iş bıraktı. İşçiler, Sera isimli taşeron firmanın ödemeleri yapmadığı için söz konusu firmaya bağlı çalışan taşeronların da ödeme yapmadığını söyledi.

Evrensel’e konuşan bir işçi, “Onlar trilyonluk arabalar alıyorlar, villalar alıyorlar biz çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz. Kiradayız, çocuklarımız okul okuyor, 1 lira para veremiyoruz. Ne yapalım, derdimizi başka nereye söyleyelim?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bitmek üzere olan projede 1+1 daireler 630 bin lira, 4+1 daireler ise 1.5 milyon liradan satışa sunuluyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 16:32

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