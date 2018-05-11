Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 15:55
Fotoğraf: MA
Özgür Gündem İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı tutuklandı
11 Mayıs 2018 15:52
KHK ile kapatılan Özgür Gündem İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı tutuklandı.
Önce mahkeme kararıyla daha sona 29 Ekim 2016'da Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kapatılan Özgür Gündem İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı’nın önceki gün Edirne’nin İpsala ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.
2 gündür gözaltında bulunan Sancılı, emniyetteki işlemlerinin ardından İpsala Adliye’sine getirildi. Mahkemeye çıkarılan Sancılı tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. (İstanbul/MA)
Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 15:55
Özgür Gündem gazetesinin Yazıişleri Müdürü Çapan gözaltına alındı
www.evrensel.net