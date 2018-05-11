Çiğli Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çiğli Belediyesi ve Tüm Bel-Sen 2 No.lu Şube arasında 232 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çiğli Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Sendikası 2 No.lu Şube arasında 232 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile Tüm Bel-Sen Sendikası Genel Başkanı Erdal Bozkurt tarafından imzalanırken imza törenine Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, sendikanın İzmir yöneticileri, işyeri temsilcileri, Disk Genel-İş Sendikası yöneticileri, meclis üyeleri ile memurlar katıldı. Sözleşme ile beraber, Çiğli Belediyesindeki memurların aldığı sosyal denge tazminatı yüzde 20’lik artışla, 1860 lira olarak belirlendi. Çiğli Belediye Başkanı Arslan, “Sendikal mücadelenin birlik beraberlik içerisinde, dayanışmayla yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu biliyoruz. Örgütlü güç önemlidir” dedi.

TümBel-Sen Genel Başkanı Bozkurt, “Aldığımız ücretler yetersiz, daha iyi koşullar lazım. İnsanca yaşamak için paranın yanında örgütlü olmamız lazım. Biz çalışanlara düşen görev, işyerimize ve yöneticilerimize sahip çıkmaktır. Sendikalarımıza sahip çıkalım” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 15:34

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