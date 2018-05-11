Elektrik Mühendisleri Odası: İğneden ipliğe her şeye zam geliyor

Elektriğe gelen yüzde 25 zamla ilgili açıklama yapan EMO İzmir Şubesi, zamların seçim sonrası bütün ürün ve hizmetlere yansıyacağını belirtti.

Elektirik faturalarına gelen örtülü yüzde 25'lik zamla ilgili açıklama yapan EMO İzmir Şubesi, elektriğe gelen zammın baskın genel seçimler sonrasında iğneden ipliğe tüm ürün ve hizmetlere yansıyacağını belirtti.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla `ucuz elektrik` sloganıyla başlatılan serbest tüketici uygulamasının fiilen bittiğine dikkat çekildi. Serbest piyasanın 'zorla' yaşatılması için yürürlüğe sokulan son kaynak tarifesinin, sanayi tüketiminin yarısından fazlasını oluşturan kuruluşlar için nisan ayı itibariyle yüzde 25`i aşan zam oluşturduğu belirtilen açıklamada, elektrik zammının baskın genel seçimler sonrasında iğneden ipliğe tüm ürün ve hizmetlere de yansıyacağı vurgulandı.

Açıklamada istatistiklerin, rekabetin sağlanacağı ve tedarikçi seçme olanağıyla elektrik fiyatlarının ucuzlayacağı söylemleriyle sürdürülen piyasalaştırma faaliyetlerinin 2018‘de fiilen çökeceğine işaret ettiği dile getirildi.

"Ucuz elektrik" sloganıyla başlatılan liberal piyasa kurma çalışmaları sonunda "yüksek tüketimli" abonelerin elektrik maliyetleri arttığı bilgisi verilirken açıklamada "EMO‘nun basın açıklamalarıyla yaptığı uyarılara ve sanayicilerin itirazlarına rağmen hayata geçirilen bu uygulama neticesinde "yüksek tüketimli" sanayi kuruluşları, her isteyene elektrik sağlamakla yükümlü olan görevli tedarik (dağıtım) şirketlerinden yüzde 25‘i aşan zamla enerji almak zorunda kaldılar. EMO tarafından yapılan uyarılarda tebliğde yer alan formülere göre; enerji maliyetlerinin yüzde 26.88 olarak artacağı uyarısına yer verilmişti" denildi.

'ÖRTÜLÜ ZAM YENİ ZAMLAR GETİRECEK'

Nisan ayı faturalarının gelmeye başlamasıyla ortaya çıkan bu örtülü zammın, elektrik enerjinin sanayinin temel girdisi olması nedeniyle önümüzdeki aylarda iğden ipliğe tüm ürün ve hizmetlerin zamlanmasına yol açacağının da ifade edildiği açıklama şöyle sürdürüldü: Baskın seçim öncesi yurttaşlara dolaylı yansıyacak şekilde yapılması tercih edilen bu zam ile aynı zamanda çöken piyasa yapısının yeniden canlandırılmasını hedeflemektedir. Uygulama; tedarikçi firmalara "son kaynak tarifesinin" altında fiyat verme olanağı sağlanarak, rekabet görüntüsünün yeniden yaratılmasına da hizmet etmektedir.

BİR TARAFTA FAHİŞ KAR DİĞER TARAFTA BATMA FERYADI

Enerji alanında kamu yararı gözetilmeden yapılan bu müdahalelerin aynı anda birilerine fahiş kârlar sunarken, diğerlerinin "battık" feryatlarına yol açtığının dile getirildiği açıklama "Sürekli olarak zam yaratan serbest elektrik piyasası, ekonomi üzerindeki en büyük kamburlardan birine dönüşmek üzeredir. Farklı çıkar gruplarının ihtiyaçlarının giderilmesi hedefiyle ideolojik olarak uygulanan bu politikalar, sanayimizin küresel rekabet gücünü yok ederek, kalıcı bir işsizlik ve yoksulluk dalgası yaratma potansiyeline sahiptir. Bugüne kadar özelleştirme ve piyasalaştırma çalışmalarına destek olan kesimleri, enerji alanının acilen siyasi ve ticari baskılardan uzak, kamu yararına çalışmayı ilke edinen özerk bir yapının yönetimine bırakılmasına yönelik çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 15:24

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