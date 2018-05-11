Almanya’da Yahudi soykırımını reddeden Nazi tutuklandı

Almanya'da neonaziler, 'Ursula Haverbeck’le dayanışmak' için Almanya’nın Bielefeld kentinde yürüyüş çağrısı yaptı.

Selçuk KOZAN

Bielefeld

Almanya'da, üç milyon Yahudi’nin Naziler tarafından öldürüldüğünün “büyük bir yalan” olduğunu, Auschwitz Toplama Kampı’nın bir ölüm kampı olmadığını, Nazi Almanyası döneminde Yahudilerin toplu katliama tabi tutulduklarının “yalan” olduğunu söyleyen 89 yaşındaki Ursula Haverbeck, “Nazizmi övme ve Yahudi soykırımını inkar etme” suçlarından dolayı 2 yıl hapse mahkum edildi. Daha önce de bir çok uyarı cezası almasına rağmen sürekli Nazi propagandası yapmaya devam eden Haverbeck, bir hafta önce evinden gözaltına alınmıştı.

NAZİLERE POLİS KORUMASI

Tutuklanmanın ardından Neonaziler Almanya çapında “Ursula Haverbeck’le dayanışmak” için Almanya’nın Bielefeld kentinde yürüyüş çağrısı yaptı. Bunun üzerine “Bielefeld Sağa Karşı Birlik” isimli anti faşist inisiyatif de “Soykırımcılarla dayanışmaya hayır” çağrısı yaparak karşı eylem düzenledi.

Trenle ve polis eşliğinde Bielefeld Quelle istasyonuna getirilen yaklaşık 300 Neoneonazi, yaklaşık 700 antifaşist tarafından “Naziler dışarı!” sloganıyla protesto edildi.

Ancak polis korumasındaki Neonaziler Ursula Haverbeck’in tutuklu bulunduğu Senne Cezaevine yürüyerek burada eylem yaptı.

Fotoğraf: Selçuk Kozan/EVRENSEL

POLİS ANTİFAŞİSTLERE SALDIRDI

Bielefeld ve Brackwede tren istasyonu önünde iki farklı protesto eylemi yapan antifaşist gruplara ise polis cop ve biber gazıyla saldırdı. Çıkan arbedede iki polis ve çok sayıda gösterici yaralanırken iki gösterici de gözaltına alındı.

Bielefeld merkez istasyonunda Nazileri korumaya alan polisin, antifaşistlerin trenlere binmesini engellemese de tepki çökte. Quelle ve Senne semtlerinde yolları kapatan polis antifaşistlerin yürümesini katılmasını sürekli engellemeye çalıştı.

URSULA HAVERBECK KİMDİR?

Nazizm üzerine birçok kitabı ve makalesi bulunan Ursula Haverbeck, eşiyle birlikte 1934’de Nazi örgütü Nasyonal Sosyalist Alman Öğrenci Birliği liderleri arasında yer alıyordu, Uzun yıllar birçok faşist örgütlenmenin içinde yer alan Haverbeck, faşist örgütleri bir araya getirmesiyle tanınıyordu. Son olarak faşist parti Die Rechte tarafından 2019’da yapılacak Avrupa Parlamento seçimlerine aday gösterilmişti.

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 15:15

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