Ercan Kesal: Egemenler sanatı sevmez

Oyuncu, Senarist, Yazar Ercan Kesal sinema-hayat ilişkisini kendi yaşamından örneklerle anlattı.

Bursa Barosu ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesinin ortaklaşa düzenlediği “Yaşananlar Boşuna Değil- Perşembe Söyleşileri”nin son konuğu, Oyuncu, Senarist, Yazar Ercan Kesal oldu.

"Zamanın izinde sinema ve edebiyat" temalı konuşmasında sinema-hayat ilişkisini kendi yaşamından örneklerle anlatan Ercan Kesal, sinemanın en önemli işlevinin yitirilen zamanı sinemada bulma ihtimali olduğunu söyledi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Lokalinde gerçekleşen söyleşide Kesal, "Post modern çağ insana bir hiç olduğunu empoze eden çağdır. Kapitalizmin en büyük numarası insan hakları diye sunduğu şeyin baştan sona tüketici hakları olmasıdır. Çünkü kapitalizmde birey yoktur tüketici vardır. Sanat, sinema bu yüzden de çok kıymetlidir. Çünkü yeryüzünü kitaplar, sinemalar değiştirmez. Bu kitapları okuyan, bu filmleri izleyenler değiştirir. Bu yüzden egemenler sanatı sevmezler. Bu yüzden kitaba, filme bomba muamelesi yaparlar.Dünyanın kaderi sizin ömrünüzden uzun ve biz hastalıklı bir çağın mağdurlarıyız. Bu çağ kapitalizm. Bundan kurtulmak lazım. Başkasını dinlemeyi, dayanışma ruhunu, yeryüzünün bir parçası olduğumuz gerçeğini unutmayalım. Bizden sonra da bu yeryüzünün devam edeceğini, bizim sadece fani bir yolcu olduğumuz gerçeğini idrak etmemizi sağlayarak başlayabiliriz" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 14:45

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