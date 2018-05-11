Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, açılışını 'umut'la doldurdu

Bu yılki teması 'Umut' olan 21. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başladı.

Bu yılki teması “Umut” olan 21. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başladı. “Pedallayan Kadınlar" da pedallarını “Umut” için çevirerek açılış gecesine bisikletleriyle katıldı.

Umut temasıyla 17 Mayıs gecesine dek sürecek olan 21. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın filmleri Festivali, Karum Çim Alanda düzenlenen geceyle açılışını yaptı. Ödüllerin sahiplerine verildiği gecede Dolunay Soysert ve Yetkin Dikinciler sunumlarıyla, Aylin Aslım ise şarkılarıyla geceye eşlik etti. “Pedallayan Kadınlar”, festivalin açılışında pedallarını “Umut” için çevirerek Kuğulu Park, Tunalı, Esat, Tahran Caddesi'nden etkinlik alanına kadar bisiklet sürdü. Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu açılışta umut mesajlarının yanında kadınların kararlı ve mücadeleci yanlarını öne çıkarması da dikkat çekti.

Fotoğraf: Burcu Yıldırım/EVRENSEL

'BEN İNATLA UMUTLUYUM SİZ DE İNATLA UMUTLU OLUN'

Tema Ödülü'nü alan filozof, araştırmacı, yazar Ioanna Kuçuradi, “İnsan hakları ve insan haklarının etik değerleriyle uğraştığımı bilenler bana 'Dünyada artan şiddet karşısında, sorunlar karşısında 'umutlu musun hala' diye soruyorlar. Ben inatla umutluyum diyorum” dedi. Bilgiye dayanarak umutlu olunabileceğini söyleyen Kuçuradi, "Bilgiyle ve neyse işiniz onu doğru dürüst değerlere göre yaptığınız zaman inatla umutlu olabiliyorsunuz" diyerek “Bekli siz de öyle inatla umutlu olun diyeceğim bu gece” şeklinde konuştu. Kuçuradi'ye ödülünü, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen verdi.

'DİRENEN KADINLARIN ARASINDAYIM'

“Bilge Olgaç Başarı Ödülü” oyuncu Işık Yenersu ve yönetmen Biket İlhan'a verildi. Rahatsızlığından dolayı gelemeyen Yenersu'nun ödülünü arkadaşı olan Devlet Tiyatro Sanatçısı Gönül Orbey aldı. Yenersu'nun ödülünü Orbey'e festivalin onur konuğu İranlı yönetmen Rakhshan Banietemad verdi. Aynı zamanda bir diğer“Bilge Olgaç Başarı Ödülü”nü alan yönetmen Biket İlhan, “Bu ödülün çok büyük anlamı var, Bilge Olgaç bize çok güzel bir yol açtı” dedi. İlhan'a ödülünü yönetmen, senarist, oyuncu Fevzi Tuna verdi.

“Genç Cadı Ödülü”nü alan oyuncu Öykü Karayel, “Direnen ve her türlü zorluğa rağmen kendini var etmeyi başarmış kadınların arasındayım ve hiç umutsuz değilim” dedi. Karayel'e ödülünü oyuncu Tilbe Saran verdi.

'NE MUTLU CADIYIM DİYENE'

“Onur Ödülü”nü alan tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Nedret Güvenç, “Uçan Süpürge'nin o birbirinden güzel cadılarına çok teşekkür ediyorum. Bu akşam hep birlikte cadı oluyoruz. Çünkü cadı olmaktan başka çaremiz yok, şu dünyanın haline baksanıza Allah aşkına. Ne mutlu cadıyım diyene” dedi.

Ödüllerden sonra 21. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali hazırlık aşamasında çalışan kadınlar hep birlikte sahneye çıkarak “Kadınlar vardır” şarkısını alkışlarla söyledi. Ardından Aylin Aslım şarkılarıyla geceye renk kattı. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 14:35

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