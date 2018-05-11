CHP’li Çakırözer: Bütün devlet mekanizması tek adama bağlanamaz

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmesini amaçlayan Yetki Kanunu Tasarısına tepki gösterdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, uyum yasalarıyla ilgili olarak Anayasa’da değişiklik yapan ve Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren ‘Yetki Kanun Tasarısı’na tepki gösterdi. Tasarının Meclis’in saygınlığına gölge düşürdüğünü belirten Çakırözer, “Devleti yeniden yapılandıran bir hususta Bakanlar Kurulu’na sınırsız yetki verilmesi Anayasal bir rezalettir. Bütün devlet mekanizmasının tek adama bağlanması asla kabul edilemez. 24 Haziran’da bu tek adam rejimine, keyfi uygulamalara hep birlikte tamam diyeceğiz” dedi.

CHP’li Çakırözer, Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve Anayasa’da değişiklik yaparak Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi verilmesini amaçlayan Yetki Kanunu Tasarısı’na tepki gösterdi.

MECLİS’İN SAYGINLIĞI YOK EDİLİYOR

Geçen süreçte Meclis Genel Kurulu’nun açık olmasına rağmen uyum yasalarının Meclis’te görüşülmediğini, erken seçim bahane edilerek tüm yetkilerin istenildiğini belirten Çakırözer, “ Üstünden 7 ay geçmesine rağmen bu düzenlemeler Meclis’e getirilip görüşülmedi. Meclis’te birçok defa saatlerce gece yarılarına, sabahın erken saatlerine kadar birçok kanunu görüştük, çıkardık. Bunlar da görüşülebilirdi. Ama görüşülmedi. Bunun görüşülmemiş olmasının sorumluluğu tamamen Hükûmete aittir. Şimdi de erken seçim bahane edilerek tüm yetkileri bize verin demek, Meclis’in saygınlığına gölge düşürmektedir. Devleti yeniden yapılandıran bir hususta sınırsız yetki alınması asla kabul edilemez” dedi.

VEBALİ ÇOK BÜYÜK

24 Haziran’da yapılacak olan seçimler sonucunda ülkede Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişinin değişebileceğini belirten Çakırözer, “ 24 Haziran sonrasında Hükûmet, Meclis aritmetiği değişebilecek. Cumhurbaşkanlığı iddiasında olan adaylardan biri dışındaki herkes sistemin yeniden parlamenter demokratik sisteme dönülmesinin sözünü vermekte. Tek adam yönetiminden parlamenter demokratik sisteme, güçler ayrılığının etkin bir şekilde hissedildiği bir sisteme dönülmesi hususunda topluma söz vermekte. Hâl böyleyken bizim şimdi devleti yeniden yapılandıracak tüm yetkileri tek bir kişinin elinde toplayacak bir devlet yapılanmasına ‘evet’ diyor olmamız kabul edilemez, çok büyük vebaldir” dedi.

DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ!

Tasarının derhal geri çekilmesini isteyen Çakırözer, “Bu keyfîliğe, bu sorumsuzluğa, Parlamentonun saygınlığını gölgeleyen, yetkilerini elinden alan bu üsluba ve tek adam yönetim tarzına milyonlarca insan ‘Artık yeter, TAMAM’ diyoruz. 24 Haziran’da tek adam yönetimine tamam diyen tüm yurttaşlar, bu ülkeyi demokrasiye ve hukuk devletine yeniden hep birlikte döndüreceğiz” ifadelerini kullandı. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 14:02

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