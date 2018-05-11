Erdoğan'ın 'Sıkıldınız mı?' sorusu üzerine 'S I K I L D I K' TT oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gençler sıkıldınız biliyorum' sözlerinin ardından Twittter'da 'S I K I L D I K' kelimesi Trend Topic oldu.

AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AKP Gençlik Kolları Kongresi’nde kendisini dinleyen gençlere “Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum…” dedi.

Salonda bulunanlar “Hayır” diye tepki verince Erdoğan bu kez ” Ciddi mi, sıkılmadınız mı?” diye sordu.

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada Twitter kullanıcıları attıkları Tweetler’le ‘T A M A M’dan sonra ‘S I K I L D I K’ kelimesini Türkiye gündeminde ‘Trend Topic’ yaptı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 13:47

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