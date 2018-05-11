HDP, yetki tasarısı görüşmeleri esnasında komisyonu terk etti

HDP, uyum yasaları için Bakanlar Kuruluna KHK yetkisi veren tasarının görüşüldüğü toplantıyı terk etti: Bu tasarı tek adam rejiminin demosudur.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Bakanlar Kuruluna uyum yasaları için KHK yetkisi veren tasarının görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunu terk etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclisin yetkisinin hükümete devredilmek istendiğine dikkat çekerek “Bu tasarı tek adam rejiminin demosudur” dedi.

Bakanlar Kuruluna Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmesini öngören tasarı HDP’nin tepkisini çekti. HDP, tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerini protesto ederek toplantıyı terk etti. AKP milletvekillerinin oylarıyla komisyonda jet hızıyla kabul edilen tasarı, sadece saatler sonra genel kurula getirildi. Tasarı üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partilerin tasarıya ilişkin görüşlerini sınırlı bir şekilde ifade etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Muhalefet şerhi için 10 dakika verildiğini ifade eden Beştaş, “Niye bu kadar acele ediyoruz? Ne götürecek, ne getirecek? Türkiye’den saklanan ne ve neden bugün?” diye sordu.

'ANAYASA KOMİSYONU’NUN YETKİSİ GASBEDİLDİ'

Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum adı altında Meclisin çıkarması gereken kanunların neden Bakanlar Kuruluna devredildiğine yanıt isteyen Beştaş, uyum yasalarının 6 ay içinde Meclisten geçmesi gerekirken bu kadar süre sonra ve alelacele çıkarıldığını anlattı. Beştaş, “Bir de bunu Plan Bütçe Komisyonu değerlendirdi. Yetki kanununun Plan Bütçe Komisyonu ile ne ilgisi var? Hadi diyelim değiştirilecek binlerce yasanın bir bölümü plan ve bütçeyle ilgili ama hepsinin üstünde Anayasa Komisyonu var. Sayın Şentop bence isyan edin. Siz Anayasa Komisyonu başkanısınız, sizin ruhunuz duymadan yetkiniz gasbedildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna birkaç saat içinde geldi ve her şey lağvedildi. Yapıyorsanız bari usturuplu yapın Anayasa Komisyonuna götürün önce” dedi.

Bakanlar Kurulunun bu yetkiyi sadece uyum yasaları için kullanmayacağını ifade eden Beştaş, konuşmasına şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı, seçimden sonra yeminini 3 ay etmezse ne olur? 'O arada istediğim düzenlemeleri yaparım' diyebilir. Bunu engelleyecek hiçbir şey yok. Bu tasarı, tek adam rejiminin demosudur. Bu faşist bir rejim inşa etmenin pilot çalışmasıdır. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 12:59

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