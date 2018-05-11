Dersim’de patlama: 1 uzman çavuş yaralı

Dersim-Erzincan karayolunda askerin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir uzman çavuşun ağır yaralandığı belirtildi.

Dersim - Erzincan Karayolunda dün gece operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir uzman çavuşun ağır yaralı olarak Tunceli Devlet hastanesine kaldırıldığı açıklandı.



Yerel kaynaklar ise, patlamada çok sayıda askerlerin ağır yaralandığını ileri sürdü.

Patlamadan sonra en az 200’e yakın asker ve polislerin hastaneye akın ettiği bu esnada Vali Tuncay Sonel’in de yaralıları ziyarete geldiği öğrenildi. (DERSİM)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 12:50

www.evrensel.net