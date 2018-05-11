Avustralya’da 7 kişi ölü bulundu

Batı Avustralya’daki tatil kasabasında 4’ü çocuk 7 kişi ölü bulunduğu açıklandı.

Batı Avustralya’daki tatil kasabası Margaret River yakınlarındaki bir evde 4’ü çocuk 3’ü yetişkin 7 kişinin ölü bulunduğu açıklandı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan haberde, tatil kasabası Margaret River’ın Osmington semtindeki bir evde 4’ü çocuk, üçü yetişkin 7 kişinin intihar ve cinayet sonucunda öldüğü duyuruldu.

Batı Avustralya Polisi’nden Komiser Chris Dawson, Perth kentinde yaptığı basın açıklamasında, hayatını kaybedenlerden beşinin cesedinin evin içinde, iki yetişkine ait cesedin ise evin dışında bulunduğunu bildirdi.

Olay yerinde iki adet ateşli silahın tespit edildiğini belirten Komiser Dawson, ‘‘Her ölüm trajiktir ama 4 çocuk üç yetişkinin ölümü çok büyük bir trajedi.’’ ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında şu aşamada bir açıklamada bulunmayacağını ve olayla ilgili soruşturmaya yerel polisin yanı sıra Adli Suçlar ve Cinayet Birimi uzmanlarının da dahil olduğunu vurgulayan Dawson, "Bu çok büyük ölçekli ve detaylı bir araştırma olacak.’’ dedi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 08:16

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