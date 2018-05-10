Bahçeli, Twitter'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi

Twitter hesabından açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'yi hedef aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Özellikle CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçip daha sonra partilerine geri dönmelerini eleştiren Bahçeli, "Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir." derken CHP ve İYİ Parti için de "Türk siyasetinin yüz karası mevkiine çoktan çıkmışlardır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya platformu Twitter'dan bir dizi açıklamalarda bulundu. CHP'den İYİ Parti'ye 15 milletvekilinin geçerek daha sonra partilerine dönmesine tepki gösteren Bahçeli, "Gözyaşlarıyla,boynu bükük şekilde,adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan’da İP’e zorla geçirilen 15 CHP Milletvekili,18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir.Karşımızda demokrasi kahramanları değil,demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN SİYASETTE AHLAK ÇAĞRISI

Kasım 2019'da yapılması planlanan seçimi, Haziran 2018'e alma önerisinde bulunarak İYİ Parti'nin seçime girmesini zorlaştıran Bahçeli, siyasetin ahlaklı yapılması gerektiğini söylediği tweette ise şöyle konuştu: "Siyaset elbette millete hizmetin demokratik vasıtasıdır. Ancak siyaset ahlaklı yapılmalı, adam gibi gerçekleştirilmeli, siyasetçiler ise hile ve hülleye tevessül ve tenezzül etmemelidir. Bu açıdan, CHP ve İP Türk siyasetinin yüz karası mevkiine çoktan çıkmışlardır." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 21:41

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