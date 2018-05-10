Kurtulmuş: Seçimde milletin sözünün üzerine söz söylemek namertliktir

Kurtulmuş, Türkiye'nin sürekli birtakım güçler tarafından sıkıştırılmaya çalışıldığını ve Türkiye ekonomisi üzerinde oyunlar oynandığını öne sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçileceğine inandığını belirterek "Seçimde milletin sözünün üzerine söz söylemek namertliktir." ifadelerini kullandı.

Partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığında gerçekleştirdiği konuşmada, "24 Haziran'da milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci turda seçerek, yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak ilan edecektir" dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, Erdoğan'ı ziyaretinin kampanyaya renk katmasını temenni ettiğini bildirdi.

Kurtulmuş, demokrasilerin savaş değil bir yarış olduğunu vurgulayarak, "Demokrasilerde farklı partiler, farklı siyasi hedefleri olan şahıslar ve kurumlar seçime girer. Bunların arasından halk kimi tercih ediyorsa tercih ettiği iş başına gelir ve halkın gösterdiği istikamette yönetimini oluşturur." diye konuştu.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNDE OYNANAN OYUNLAR'

Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin bir seçenek değil zorunlu bir hâl olduğunu iddia ettiği konuşmasında "Şimdiden açık bir şekilde ilan ediyorum seçimde milletin sözünün üzerine söz söylemek namertliktir. Koalisyonlar, hükümet pazarlıkları, yönetilemeyen dönemler geride kalmış olacak." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, konuşmasında ayrıca Türkiye'nin sürekli birtakım güçler tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını belirterek kötüye giden ekonomiyi de "Birileri Türkiye ekonomisinde oyun oynamaya çalıştığı için böyle oluyor." sözleriyle değerlendirdi.

'HİÇBİR SEÇİM GARANTİ DEĞİLDİR'

Bakan Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam kararının 24 Haziran'da ortaya konulacağına inancını dile getirerek "İnşallah milletin kararının böyle olacağından hiç şüphemiz yok. Ancak sizler tecrübeli bir teşkilatsınız. Hiçbir seçim masa başında kazanılmaz. Hiçbir seçim garanti değildir. Bunun için de çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 20:04

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