Uysal, İstanbul'un atık sularının yüzde 99'unun arıtıldığını öne sürdü

İBB Başkanı Uysal, İstanbul'daki atık suların yüzde 99'unun arıtıldığını iddia etti.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde arıtılan atık suları Marmara Denizi'nin dip akıntısıyla buluşturacak deniz deşarj boru hattının son 200 metresinin denize indirilmesi törenine katıldı. İstanbul'daki atık suların yüzde 99'unun arıtıldığını belirten Uysal, “Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önlenmesine ve bütün atık suların arıtılmasına yönelik master plan yapıyoruz. Gemilerin denizi kirletmesini önlemek için çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

KULLANILABİLİR KALİTEDE TEMİZ SU DEŞARJ EDİLİYOR

Başkan Uysal, geçmişte atık suların arıtılmadan denize derin deşarj edildiğini hatırlatarak "Bugün yaptığımız iş, ileri biyolojik arıtılan, kullanılabilir derecede temiz hale gelmiş suyun derin deşarj edilmesidir. Bu sular dünyadaki birçok ülkede ikinci kez kullanıldığı halde bizim İstanbul'da su sıkıntımız olmadığı için bu suları ya sanayide ve park bahçe sulamasında kullanıyoruz ya da denize deşarj ediyoruz. Böyle bir saf suyu neden derin deşarja vermenin maliyetine katlanıyoruz? İçindeki bütün zararlı maddeler ve mineraller yok olarak saf su haline gelmesine rağmen, denizdeki canlı ve balık yaşamının etkilenebileceği düşüncesiyle temiz suyumuzu da derin deşarj ediyoruz." dedi.



İstanbul'daki arıtmaların yarısında derin deşarj olduğunu, olmayanları da tamamlayacaklarını ifade eden Uysal, 1994 öncesinde İstanbul'daki atık suların ancak yüzde 9'unun 2 arıtma tesisinde sadece ön arıtmadan geçtiğini söyledi.



Başkan Uysal, “Şu anda İstanbul genelindeki atık suların tamamı arıtılıyor diyebileceğimiz bir noktaya geldik. Birkaç köyde çalışmalar devam ediyor. İstanbul'daki atık suların artık yüzde 99'unun üzerindeki bir kısmı arıtılarak denizin dip akıntısına veriliyor. Günlük yaklaşık 3,5 milyon atık su arıtmadan geçiyor. 80 tesisimizin yüzde 35'inde ileri biyolojik arıtmadan geçerek kullanılabilir su haline geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde İstanbul'daki bütün arıtmaları ileri derecede biyolojik arıtmaya dönüştüreceğiz" diye konuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 19:23

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