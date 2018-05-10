Karabağlar: Otel, AVM değil halk için dönüşüm istiyoruz

Karabağlar'da siyasi partiler ve mahalle derneği kentsel dönüşüme karşı yaptıkları eylemde rant için değil halk için dönüşüm istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karabağlar'ın Limontepe, Cennetçeşme ve Uzundere bölgelerinde sürdürülen kentsel dönüşüm politikalarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak kentsel dönüşüm alanına otel ve AVM projesi için verilen izin protesto edildi.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Karabağlar ilçe örgütleri, CHP'li meclis üyeleri ve Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği, Uzundere'deki kentsel dönüşüm alanında açıklama yaptı. Açıklamada 'Rant İçin Değil Halk İçin' ve 'Kentsel Dönüşüm Bahane AVM ve Rant Şahane' pankartları açılırken atılan sloganlarla bakanlığa kararından vazgeçme çağrısı yapıldı.

Siyasi partiler adına basın açıklamasını okuyan CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Karabağlar halkının bakanlığın kentsel dönüşüm uygulamasından kaynaklı tedirgin olduğunu belirtti. Halkın itirazlarına ve mahkeme kararlarına rağmen bakanlığın yeni projeler hazırladığını dile getiren Yıldız "Parselasyon planı ile mülkiyeti belediyeye ait 9157 metrekarelik alan AVM ve otel alanlarına peşkeş çekilmiştir. Plana karşı açtığımız dava devam ediyor" dedi.

'BAKANLIK SÜRECİ HALKTAN GİZLİYOR'

Bakanlığın süreci halktan, sivil toplum kuruluşlarından ve yerel yönetimlerden gizleyerek yürüttüğünü de belirten Yıldız "Hükümet, Karabağlar'ın zaten kısıtlı varlıklarını da sorumsuzca yandaşlarına peşkeş çekmekte hiç bir sakınca görmemiştir. Bizler ne Karabağlar'daki ne de İzmir'deki talana sessiz kalmayacağız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

'YERLERİMİZDEN ÇIKARILMAK İSTENİYORUZ'

Hak Arayanlar Derneği Başkanı Halil Ecevit de bakanlığın kentsel dönüşüm politikasının bölhe halkının yaşadığı alanlardan çıkarma amacı taşıdığını ifade ederek şunları "Halkın varığını yoğunu vererek yaptığı, 40-50 yıldır binbir zorlukla yaşadığı evlerinden çıkarılmak isteniyor. Yaratma istedikleri bu bölgede bize yer yok. Ekonomi inşaat sermayesi üzerinden yürüdüğü için vazgeçmiyorlar. Kentsel dönüşüm mevcut yapılar üzerinden olmamalı. Bizler de sağlıklı yapılı şekilde yaşamak istiyoruz. 5 yıldır tapularımız verilmiyor. Halkın mülkiyet hakkı yok sayılıyor. Bizim mücadelemiz engel olduğu boş alanı rant sermayesine açıdı. Biz bakanlığa grev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz. Halk için dönüşüm yapılmalıdır". (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 18:05

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