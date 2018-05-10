Zabıta, dilendiği iddia edilen adama 'vurun' diye linç çağrısı yaptı

Karaman'da iki zabıta memuru, ihbar üzerine dilenci olduğu öne sürülen bir kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı ve yere yatırdı. Zabıta memurlarından biri, çevredekilere yakaladıkları kişiyi göstererek "Gelin vurun, bu adam Adana'dan geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık yakalanan kişiye saldırdı, linç girişimini diğer zabıta memuru önledi.

Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana gelen olayda zabıta ekiplerine, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulunuldu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve olay mahallinden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı ve yere yatırdı.

ZABITA 'GELİN VURUN' DEDİ

Bu sırada diğer zabıta memuru çevredekilere dönerek "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam Adana'dan geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Yanlarında gelen sivil giyimli kişi yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen zabıta memuru, diğer zabıta memurunun kolundan çekerek "Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi.

'ŞİKAYET EDİYORSUNUZ, KİMSE GELMİYOR'

Diğer zabıta memuru yine çevreye seslenerek "Madem öyle şikayet ediyorsunuz, bir kişi gelmiyor yanımıza" dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise lince uğrayan adamı kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesine götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 17:59

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