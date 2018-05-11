Bakan Zeybekciâ€™nin 'Ä°ÅŸ Ã§ok, iÅŸÃ§i beÄŸenmiyor' sÃ¶zlerine iÅŸ arayanlardan â€˜6 aydÄ±r ne iÅŸ olsa baÅŸvuruyorum ama hiÃ§ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ alamadÄ±mâ€™ yanÄ±tÄ± geldi.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Seçim arifesinde ülkenin en büyük sorunlarÄ±ndan biri olan iÅŸsizlik iÅŸçilerin gündemine oturmuÅŸ durumda. Bir yandan Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci’nin “Ä°ÅŸ gücü talebiyle iÅŸ gücü arzÄ±nÄ± buluÅŸturamÄ±yoruz. Bir yandan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda personel arayan, iÅŸçi arayan, tekniker arayan birçok alanÄ±mÄ±z olmasÄ±na raÄŸmen diÄŸer taraftan iÅŸ arayan da bir kesim var bunu buluÅŸturmamÄ±z gerekiyor” sözleri, öte yandan Denizli yerelinde iÅŸçi bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden bazÄ± patronlarÄ±n kendi iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± haberleri. Peki gerçek bu mu? Denizli’de Ä°ÅžKUR binasÄ± önünde iÅŸ arayan vatandaÅŸlardan biri ise hem bakanÄ±n sözlerini hem de yapÄ±lan haberleri ÅŸu sözlerle yalanlÄ±yor: “6 aydÄ±r da Ä°ÅžKUR’da iÅŸ arÄ±yorum. Her geldiÄŸimde bana iÅŸ öneriyorlar. Ä°nÅŸaattan temizliÄŸe ne iÅŸ olsa baÅŸvuruyorum ama hiç geri dönüÅŸ alamadÄ±m.”

Ä°ÅžKUR verilerine göre Denizli’de çalÄ±ÅŸan arayan firmalarda 2 bin civarÄ± iÅŸ ilanÄ± bulunurken iÅŸ arayan vatandaÅŸ baÅŸvurusu ise 10 bini aÅŸmÄ±ÅŸ durumda. YaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r iÅŸ aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Lokum UstasÄ± Emrah, önceki yÄ±llarda Ä°stanbul’da 3 bin liraya çalÄ±ÅŸÄ±yorken bugün 10 saate karÅŸÄ±lÄ±k asgari ücret teklif edilmesini komik bulduÄŸunu söyledi. Ä°ÅŸ bulma umuduyla sürekli Ä°ÅžKUR’a gidip geldiÄŸini belirten Emrah, “AÄŸÄ±r sanayi iÅŸ kolu dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸ imkanÄ± çÄ±kmadÄ±. Asgari ücret teklif ediliyor asgari ücretle geçinmek imkansÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

PARASI OLMAYANIN BORCUNU YAPILANDIRSAN NE OLUR?

‘Ä°ÅŸsizlikten ziyade iÅŸ beÄŸenilmemesi’ iddialarÄ±nÄ± sorduÄŸumuz Yusuf Kar ise “Yalan söylüyorlar. Ben hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸtÄ±m, baÄŸ bahçe her iÅŸle uÄŸraÅŸtÄ±m. 6 aydÄ±r da Ä°ÅžKUR’da iÅŸ arÄ±yorum. Her geldiÄŸimde bana iÅŸ öneriyorlar. Ä°nÅŸaattan temizliÄŸe ne iÅŸ olsa baÅŸvuruyorum ama hiç geri dönüÅŸ alamadÄ±m. Ä°ki buçuk sene sigortasÄ±z asgari ücrete çalÄ±ÅŸtÄ±m, çÄ±kardÄ±lar. ÇocuklarÄ±m var, ne iÅŸ bulsam çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±m ama bulamÄ±yorum” diye konuÅŸtu. Kar, ikincisi planlanan Milli Ä°stihdam SeferberliÄŸine iliÅŸkin ise ÅŸu görüÅŸlerde bulundu: “Birincisinde ne çözüldü ki ikincisinde çözülecek. Ekonomi kötü. Bir tek bana deÄŸil, kime sorsan kötü. Bu sistemde doÄŸacak çocuklarÄ± geç torunlarÄ±mÄ±z bile borçlu. Borç yapÄ±landÄ±rmalarÄ±nÄ± reklam ediyorlar. Ödeyecek para olmadÄ±ktan sonra yapÄ±landÄ±rsan ne yapÄ±landÄ±rmasan ne?”

‘EV SAHÄ°BÄ° EVDEN ÇIKARACAK TAÅžINMAYA BÄ°LE PARAMIZ YOK’

Meslek lisesi giyim üretim bölümü mezunu 19 yaÅŸÄ±ndaki AyÅŸegül de “Daha önce tekstilde çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Orada insanÄ± çok eziyorlar, insan canÄ±ndan beziyor. 10-12 saat küfür baÄŸrÄ±ÅŸmalar ve sonunda aldÄ±ÄŸÄ±n para asgari ücret. Hayat dolu bir insanÄ±m, okuma hayalim var fakat ÅŸartlar da beni çalÄ±ÅŸmaya zorluyor. Birkaç aydÄ±r Ä°ÅžKUR’dan iÅŸ arÄ±yorum bir yere gönderiyorlar baÅŸvuruyorum, geri dönüÅŸ olmuyor. BabamÄ±n malulen emekliliÄŸini iptal ettiler. 7-8 ay çalmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kapÄ± kalmadÄ±, iÅŸ bulamadÄ±k. Kira borcu birikti, ev sahibi evden çÄ±karacak. TaÅŸÄ±nmaya bile paramÄ±z yok. Åžimdi bir hastanede eleman açÄ±ÄŸÄ± varmÄ±ÅŸ, gidip oraya baÅŸvuracaÄŸÄ±m ama bir tek ben deÄŸilim baÅŸvuran. Umudum yok ama ÅŸimdi hastaneye gidiyorum yarÄ±n da baÅŸvuru toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±m. Ä°nÅŸallah olur” diye konuÅŸtu.

AKP’ye oy verdiÄŸini söyleyen bir vatandaÅŸ da ÅŸöyle konuÅŸtu: “Yok iÅŸsizlik falan millet iÅŸ beÄŸenmiyor. Bak ben hanÄ±ma iÅŸ bakmaya geldim 4-5 yer önerdiler gidip baÅŸvuracaÄŸÄ±z. YeÄŸenlerim var evde boÅŸ yatÄ±yor.” “Ä°kisi de mi iÅŸ beÄŸenmiyor” diye sorduÄŸumuzda ise önce duraksayÄ±p, daha sonra da gülerek “evet öyle” cevabÄ±nÄ± veriyor.

Hayali ve eÄŸreti istihdam!

Sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ takan IÅŸÄ±k: 28 Ã¼lkenin 2 katÄ± istihdam Ã¼rettik

Kilis'te iÅŸsizliÄŸin fotoÄŸrafÄ±: GeÃ§ici iÅŸ iÃ§in baÅŸvuru kuyruÄŸu

KEÄ°G'den kadÄ±n emeÄŸi sÃ¶yleÅŸisi: KadÄ±n iÅŸsizliÄŸi 1 yÄ±lda 107 bin arttÄ±

www.evrensel.net