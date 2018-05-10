'Sol partilerin ve Kürt ittifakının desteği, umudu büyütüyor'

HDP’nin bölgedeki seçim planına dair konuşan DBP İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek, sol partilerin ve Kürt ittifakının desteğinin umudu büyüttüğünü söyledi.

HDP’nin en yüksek oranda oy aldığı kentlerin başında gelen Diyarbakır’da, seçim planlaması tamamlandı. Seçim koordinasyonunda yer alan DBP İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek, sol partilerin ve Kürt ittifakının desteğinin umudu büyüttüğünü söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran’da milletvekili seçimleriyle birlikte yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın aday olduğunu açıkladıktan sonra çalışmalar yoğunlaştı. Her kentte oluşturulan il seçim koordinasyonları HDP Genel Merkezi ile birlikte çalışmaları sürdürüyor. “Senle değişir, yapabilirsin” olarak belirlenen seçim sloganı ile seçim otobüsleri, tutuklu Demirtaş’ın önceki konuşmalarını sokak ve caddelerde seslendirecek. HDP’nin İl Seçim Koordinasyonunda yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek, yürütecekleri seçim kampanyasına ilişkin bilgiler verdi.

‘DEMİRTAŞ HER CADDE VE SOKAKTA OLACAK’

Milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresinin tamamlandığını, listelerin 20 Mayıs’ta netleşeceğini 24 Mayıs’ta kamuoyuna açıklanacağını söyleyen Çiçek, “Milletvekili adaylarını kitlesel bir şekilde karşılayacağız. Demirtaş’ın posterleri kentin her caddesinde olacak. Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden göndereceği mektuplar yine halk ile paylaşılacak. Ve bunun yanında seçim otobüsleri Demirtaş’ın konuşmalarını her yere ulaştıracak” dedi. Çiçek, seçimlere eşit koşullarda gitmediklerinin farkında olduklarını, ancak yapacakları güçlü çalışma ile 7 Haziran atmosferini yakalayacaklarını vurguladı.

‘10 BİN KİŞİ SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK’

Her sandıkta 3 üyelerinin bulunacağı bilgisi veren Çiçek, Diyarbakır’da seçim günü 10 bin sandık görevlisinin aktif çalışacağını söyledi. Çiçek, “Halkımızın iradesini temsil eden tek bir oyun bile heba olmaması için sandık güvenliğini gözeten, gerekli tedbirleri alan bir hazırlığımız olacaktır” diye belirtti.

‘DESTEKLERİ ÖNEMSİYORUZ’

Kürt partilerin kurduğu ittifakın ve sol partilerin HDP’ye olan desteklerini umudu büyüttüğünün altını çizen Çiçek, “Büyük bir parça olarak EMEP desteğini ilan etti. Biz bunu çok önemsedik ve kayda değer bulduk. Ayrıca Partizan, EHP gibi oluşumlar da desteklerini açıkladılar. Ülkenin demokratik bir seviyeye ulaşmasında bu bahsettiğimiz parti ve örgütlerin çabası etkili olacaktır. Dolayısıyla sonuca varmak için beraber hareket etmek gerekiyor. Hem Kürdistani ittifakımız hem de Türkiye’nin sol parti ve örgütleri açısından önemlidir. Biz de bunları önemsiyoruz ve en iyi noktaya götürmeye çalışacağız” dedi.

‘SÖYLEMİMİZ KİŞİYE DEĞİL SİSTEME YÖNELİK OLACAK’

İktidarın paylaşmış olduğu seçim manifestosunun bir şey vadetmediğini, karşı blokun ise stratejisini salt Erdoğan’ın gitmesi üzerine kurduğuna dikkat çeken Çiçek, sorunun sadece bir kişi ve iktidar sorunu olmadığını, sistem olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Çiçek, “Bazı sistemler tekçilik üzerinden hareket eder; tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek dil üzerinden giderler. Bu faşizme götürür. Bizler ise çoğulculuk üzerinden götürüyoruz. Yani çok mezhep, çok dil, çok kültür, çok inanç... Hepsinin bir arada olması üzerinden kendini yaşatması, diğerini kabul etmesi üzerinden bakış açısıyla ele alıyoruz” dedi. (Diyarbakır/MA)

HDP’YE SERHAT BÖLGESİNDE 350’NİN ÜZERİNDE ADAYLIK BAŞVURUSU

Fotoğraf: MA

Halkarın Demokratik Partisi (HDP) Van İl Örgütü 24 Haziran baskın seçimlerinde HDP milletvekilliği için aday aday başvurularını parti binasında yaptığı toplantıyla halka duyurdu. Seçim Komisyonu Üyesi Mahmut Duman aday adaylık başvuruları ile ilgili kısa bir açıklama yaptı. Serhat bölgesinin tamamında 350’nin üzerinde adaylık başvurusu yapıldığını söyleyen Duman, sadece Van’da ise 101 aday adayın başvurduğunu söyledi. Van’a başvuran 101 aday adayı sayısına diğer kentlerden Van için aday adaylığı başvurularının dahil olmadığını belirten Duman, Van ile ilgili toplam sayının HDP Genel Merkezi tarafından açıklanacağını ifade etti.

7 Haziran seçimlerinde Van için 97 aday adaylığı başvurusu yapılmıştı. (VAN)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 17:19

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