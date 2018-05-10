İrmez, Valinin AKP adına seçim çalışması yürütmesini Meclise taşıdı

HDP'li Aycan İrmez, Şırnak’ta AKP’nin seçim çalışmalarının Vali Mehmet Akbaş aracılığıyla yürütüldüğüne dair haberleri Meclise taşıdı.

Şırnak’ta AKP’nin seçim çalışmalarının Şırnak Valisi Mehmet Akbaş aracılığıyla yürütüldüğüne dair basında yer alan görüntüleri ve iddiaları HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, verdiği soru önergesinde söz konusu durumu şöyle anlattı:

“İddialara göre; 24 Haziran’da yapılması planlanan seçimler için Şırnak Valisi Mehmet Akbaş’ın, AKP’li yöneticilerle birlikte köy ziyaretlerine başladığı, ve 'Bu bölgede huzuru bozan parti HDP’dir. HDP’ye oy vermeyin. HDP’ye oy verirseniz buraya huzur gelmez. AKP’ye oy verirseniz sorunlarınız çözülür. HDP, PKK’nin gömlek değiştirmiş halidir' şeklinde partimizi karalayan ifadeler kullanmıştır. Ayrıca Şırnak Valisi Akbaş’ın partimiz HDP’yi karalarken AKP’ye oy istediği de tanıkların iddiaları arasındadır. AKP Şırnak il başkanı ile birlikte köy köy geziyor oluşu da bu iddiaları kanıtlar niteliktedir. Vali Akbaş, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (Cizre TSO) yöneticileri ile bir araya gelerek 'Hedefimiz yüzde 40. Hepimiz birlikte başarabiliriz' ifadelerinde bulunduğu ve üstü kapalı bir şekilde AKP’ye destek istediği de toplantıya katılan kişiler aracılığıyla tarafımıza iletilmiştir.”

‘İDDİALAR DOĞRU MUDUR?’

İrmez, Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle şu soruları sordu:

“♦ Şırnak Valisi Mehmet Akbaş’ın partinize yönelik yasa dışı seçim çalışmaları yürüttüğü iddiaları bilginiz dahilinde midir?

♦ İddialar doğruysa söz konusu seçim çalışmalarını yürütmeleri hususunda talimat kim veya kimler tarafından verilmiştir?

♦ Şırnak Valisi Mehmet Akbaş’ın partimiz HDP’yi karalayan ifadeleri için herhangi bir idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadı ise nedeni nedir?

♦ Şırnak Valisi Mehmet Akbaş’ın AKP adına seçim çalışmaları yapabilmesinin hukuki dayanağı nedir?

♦ Kamu kaynaklarının Şırnak Valisi Mehmet Akbaş tarafından AKP seçim çalışmalarında kullanılmasına ilişkin tarafınızdan açılmış bir soruşturma var mıdır?

♦ Şırnak Valisi Mehmet Akbaş’ın AKP seçim propagandası yaptığı iddiaları doğru mudur?

♦ Bu ve benzeri şekilde kamu görevlilerinin tarafsızlığını kaybederek, AKP seçim çalışmaları yapmasını engelleyecek hangi çalışmaları yapmayı planlamaktasınız?" (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 17:18

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