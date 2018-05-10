Sarıyer Edebiyat Günleri 11-13 Mayıs'ta

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen 'Sarıyer Edebiyat Günleri'ne 30 yayınevi ve 180 yazar katılacak.

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 7’inci kez düzenlenen “Edebiyat Günleri”, 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda yapılacak etkinliğe, 30 yayınevi ve 180 yazar katılacak. Düzenlenecek imza günlerinde, İnci Aral, Oktay Ekşi, Atilla Dorsay, Nebil Özgentürk, Nevşin Mengü, İrfan Değirmenci, Enver Aysever, Türkan Şoray, Kahraman Tazeoğlu, Pelin Batu, Aret Vartanyan ve Ahmet Ümit okurlarıyla buluşacak.

“7. Sarıyer Edebiyat Günleri” programı kapsamında “Şiir Teknesi”ne, Rüçhan Çalışkur, Yalvaç Ural, Küçük İskender, Sezai Sarıoğlu ve Şenol Morgül konuk olacak.

Etkinliğe farklı ilçelerden katılacak edebiyatseverler için Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş’tan kalkacak “Şiir Hatları”nda Yunus Karabulut, Betül Dündar, Taner Cindoruk ve İbrahim Baştuğ katılımcılar için şiirlerini seslendirecek.

“Sarıyer Edebiyat Günleri” kapsamında “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü”nü ise bu yıl İnci Aral alacak. Etkinlik kapsamında düzenlenen “Fakir Baykurt Öykü Yarışması”nda da ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılar ödüllendirilecek. Etkinlik, 13 Mayıs’ta Cem Adrian konseriyle sona erecek. (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 16:53

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