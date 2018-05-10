Hakkari'de bitmeyen yol çalışması isyan ettirdi

Hakkari'de iki yıldır arpa boyu yol alınamayan altyapı çalışması nedeniyle neredeyse tüm cadde ve sokaklar çamur içinde.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2009 yılında altyapı çalışması için Belediye Meclisinin aldığı karara kayyım atanması sonrası izin verildi. İki yıldır projeyi başlatan kayyım, arpa boyu yol alamayınca yazın tozdan kışın ise çamurdan geçilmiyor. Neredeyse tüm cadde ve sokaklar araba ve yaya geçişini imkansız hale getirirken, halk bu işkencenin sona ermesini istedi.

Özelikle 13 Mart 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve 79 gün süren operasyonlar ile büyük yıkımın yaşandığı Cumhuriyet, Güngör, Orman ve Eski Kışla Mahallelerinde yurttaşlar evlerine ulaşmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Köy servislerinin kalktığı ve ilçenin tek meydanı olan Özgürlük Meydanı ve çevresi de kullanılamaz hale getirildi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu meydanda oluşan büyük çukurlardan araçlar zarar görürken yayalar ise adeta çamur içerisinde yürüyor.

‘SABAH AKŞAM ÇAMUR İÇİNDEYİZ’

Çarşı merkezinde esnaflık yapan Aydın Orbay adlı yurttaş iki yıldan fazladır çamur ve toz içinde yaşadıklarını zaten ekonomik açıdan kötü durumda bulunan esnafa darbe üstüne darbe vurulduğunu dile getirdi. Orbay, “İlçe halkı olarak sabah akşam çamur içinde dolaşıyoruz. Yüksekova çamur ovası olmuş durumda. İş yerimizin önünde geçen yol eskiden çok kalabalıktı ama şimdi insanlar çamurdan dolayı geçemiyor. İşlek olan caddenin esnafı da şu an nerdeyse sinek avlıyor” dedi.

BAŞVURULARI SONUÇSUZ KALDI

İşyerinin önündeki çamuru çekpasla temizleyen Ahmet Kır da, “Yetkililere defalarca başvurduk ancak daha bir adım atılmış değil. Bize reva görülen şey insanlık ayıbıdır. Kayyıma yapılan başvurularımız hep sonuçsuz kaldı. Sözde altyapı çalışması yapıldı ama yollarımız altyapı çalışması sonrası daha da beter oldu. Özgürlük Meydanı çamur meydanı haline getirildi” diye konuştu. (Hakkari/MA)

Fotoğraf: MA

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 16:50

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