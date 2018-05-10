Fotoğraf: Hakan Türktan/:DHA
Odunpazarı’da ahşabın sesi yankılanıyor
10 Mayıs 2018 16:38
Odunpazarı Belediyesi'nin bu yıl 'Ahşabın sesi' sloganıyla düzenlediği Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'ne 2’si yabancı 12 sanatçı katıldı.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, “Ahşabın sesi” sloganı ile 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali düzenliyor.
Festivale 2’si yabancı 12 sanatçı katıldı. 13 Mayıs’a kadar sürecek festivale Türkiye’den Ozan Uygan, Kutlu Alican Düzel, Mecit Çeliktaş, Kadir Ulus, İsmail Yıldırım, Haluk Rıza Şafak, Hakan Kemal Yurdusever, Çağdaş Erçelik, Cengiz Dönmez, Ayhan Tomak; Rusya’dan Vasilisa Chugunova ve İsviçre’den Jean Paul Falcioni katıldı.
Kent merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan festivalde, sanatçılar, Odunpazarı’da kurulan atölyede çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçları testerelerle ve ellerindeki çeşitli aletlerle kesip heykeller yapan sanatçıların çalışmalarını vatandaşlar ilgiyle izledi. (Eskişehir/DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 16:46
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