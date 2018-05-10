Bir avuç patates için saatlerce çalıştılar

Adana'da ihtiyaç sahipleri, traktörle tarlalar sürülürken toprak altında kalan patateslere ulaşmak için saatlerce çalıştılar.

Adana'da markette kilosu 3 liraya kadar yükselen patatesin hasat edildiği tarlalara akın eden ihtiyaç sahipleri, başak yapmak (atık toplamak) için saatlerce tarlada çalıştı.

Bir ay önce başlayan patates hasadının ardından, traktörle tarlalar sürülürken toprak altında kalan patatesler de gün yüzüne çıktı. Özellikle kadınların çocuklarıyla birlikte akın ettiği tarladan toplanan patatesler, kimilerinin evinde yemek oldu, kimileri ise satıp paraya çevirdi. Gün boyunca 5-10 kilo patates toplayan vatandaşlardan biri, “Artık patatese de güç yetmiyor” dedi.

Patates tarlası sahibi Mehmet Benek ise “Dar gelirli vatandaşlarımızın kalan patatesleri toplamalarına izin veriyoruz” dedi. (ADANA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 16:13

www.evrensel.net