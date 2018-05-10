58. Adalet Nöbeti: Korku hakim olsun gayreti içindeler

Avukatların, tutuklu meslektaşları için başlattıkları Adalet Nöbeti 58'inci haftasında devam etti.

Avukatların Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması için başlattıkları Adalet Nöbeti, 58’inci haftasında devam etti. Justitia Heykeli önünde başlayan nöbet, adliyenin C kapısında yapılan açıklamayla sürdü.

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN SÖZ EDİLEMEZ’

Burada konuşan İstanbul Barosu Meclisi Başkanı Füsun Dikmenli, Anayasal mahkemeler aracılığıyla dağıtılan adaletin tüm toplumu ilgilendirdiğini dile getirerek, “Ancak hukuk devletinin varlığı halinde demokrasiden, özgürlüklerden ve adaletten söz edilebilir.

Gazetecilerin tutuklu yargılandığı, yayın yasaklarının sıkça gündemde olduğu, fahiş para cezalarının uygulandığı ortamda basın özgürlüğünden söz etmek mümkün müdür?” diye sordu. Dikmenli, Adalet Nöbeti’ne devam edeceklerini söyledi.

Ardından söz alan Paris Baro Başkanı Dominique Attias, herkesin, avukata sahip olmanın , herkesin temel hakkı olduğunu belirterek, “Savunma hakları, bütün demokrasilerin en temel ilkesidir. Bir avukat da bu hakka sahiptir. Savunma hakkı, demokrasinin temel bir ilkesidir” dedi.

‘MATBAADA ÇALIŞTIKLARI İÇİN TUTUKLANAN VAR’

Medya üzerindeki baskılara dikkat çeken Gazeteci Banu Güven, “Meslektaşlarımız sadece hapis cezalarıyla değil, altından kalkılması çok zor para cezalarıyla da tehdit edilmekte. Nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı için bazı meslektaşlarımıza cezalar istendi. Toptan bir korku hakim olsun diye bir gayret içindeler. Sırf gazeteci oldukları için değil, matbaada çalıştıkları için tutuklananlar var.” Nöbet, açıklamaların ardından son buldu. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 16:07

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