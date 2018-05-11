Antalyaspor - Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta?

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 33. haftasÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda Antalyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Antalya StadÄ±’ndaki mücadele saat 20.00’de baÅŸlayacak.

Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe’nin gerisinde üçüncü sÄ±rada girdi. Son maçÄ±nda GençlerbirliÄŸi’ni maÄŸlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sÄ±rada haftaya baÅŸlÄ±yor.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul’da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ev sahibi takÄ±m 4-1 kazandÄ±.

ÖNEMLÄ° EKSÄ°KLER

Medipol BaÅŸakÅŸehir’de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalÄ±larÄ± Marcio Mossoro ve Arda Turan ile sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Ä°rfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

Ä°stanbul ekibinde, kart cezalarÄ± sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise takÄ±mdaki yerlerini alabilecek.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

BaÅŸakÅŸehir’de Antalyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± öncesinde Emre BelözoÄŸlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarÄ± kart cezasÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alÄ±yor.

Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasÄ±ndaki KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda oynayamayacak.

HAFTANIN MAÇLARI:



BUGÜN

20.00 Antalyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir

YARIN:

16.00 KasÄ±mpaÅŸa-GençlerbirliÄŸi

19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor

13 MAYIS PAZAR:

16.00 Bursaspor-Trabzonspor

19.00 OsmanlÄ±spor-BeÅŸiktaÅŸ

19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

14 MAYIS PAZARTESÄ°:

20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor

20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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