Antalyaspor - Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta?

FotoÄŸraf: Muhammed Enes YÄ±ldÄ±rÄ±m/AA

Antalyaspor - Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta?

    • 11 MayÄ±s 2018 01:59

    Medipol BaÅŸakÅŸehir, Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 33. haftasÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda Antalyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak

    Medipol BaÅŸakÅŸehir, Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Antalya StadÄ±’ndaki mücadele saat 20.00’de baÅŸlayacak.

    Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe’nin gerisinde üçüncü sÄ±rada girdi. Son maçÄ±nda GençlerbirliÄŸi’ni maÄŸlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sÄ±rada haftaya baÅŸlÄ±yor. 

    Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul’da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ev sahibi takÄ±m 4-1 kazandÄ±.

    ÖNEMLÄ° EKSÄ°KLER

    Medipol BaÅŸakÅŸehir’de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

    Turuncu-lacivertli ekipte kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalÄ±larÄ± Marcio Mossoro ve Arda Turan ile sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Ä°rfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

    Ä°stanbul ekibinde, kart cezalarÄ± sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise takÄ±mdaki yerlerini alabilecek. 

    ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

    BaÅŸakÅŸehir’de Antalyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± öncesinde Emre BelözoÄŸlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarÄ± kart cezasÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alÄ±yor.

    Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasÄ±ndaki KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda oynayamayacak. 

    HAFTANIN MAÇLARI:


    BUGÜN

    20.00 Antalyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir

    YARIN:

    16.00 KasÄ±mpaÅŸa-GençlerbirliÄŸi

    19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe

    19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor

    13 MAYIS PAZAR:

    16.00 Bursaspor-Trabzonspor

    19.00 OsmanlÄ±spor-BeÅŸiktaÅŸ

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor 

    14 MAYIS PAZARTESÄ°:

    20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor

    20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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