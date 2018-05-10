Adana'da polis müdahalesine önlem: Gölde eylem

Adana'da esnaf, zabıta tarafından 'kaçak' denilerek tezgahları yıkılmak istenmesine karşı gölde eylem yaptılar.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü içerisinde, Amerikan Adası olarak bilinen yerde “kaçak” denilerek tezgahları yıkılmak istenen esnaf, kayıkla açıldıkları gölde eylem yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Adnan Menderes Bulvarında bulunan Amerikan Adası’nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamındaki kaçak tespiti yapılan tezgahları kaldırmak istedi. İş makineleri ile bölgeye gelen ekipleri gören esnaf tezgahlarının kaldırılmasını engellemek istedi. Zabıtalar ile esnaf arasında kısa süreli arbede çıkınca polis müdahale etti. Ada genelinde yöresel tatlı bici bici satan 26 esnaf bugün, hazırladıkları pankartlar ile eylem yaptı. Büyükşehir Belediyesinden yardım isteyen esnaf, evlerini buradan elde ettikleri gelirle geçindirdiklerini söyledi. Yapılan çevre düzenlenmesine kendilerinin de dahil edilmesini, verilecek olan büfelerde satış yapmak istediklerini anlatan esnaf, polis kendilerine müdahale etmemesi için bu kez kayıkla göle açıldı. Pankartlar açan esnaf, kıyı boyunca slogan attı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gölde tur atan esnaf, kıyıya yanaşmak istedi. Bu sırada gelen polisleri görünce tekrar göle açıldı. Esnaf bir süre sonra kıyıya çıkarak dağıldı. (Adana/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 15:58

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