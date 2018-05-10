Kani Beko, direnişteki Ege Üniversitesi işçilerini ziyaret etti

CHP milletvekili adayı ve DİSK eski genel başkanı Kani Beko, 24 gündür direnişte olan Ege Üniversitesi işçilerini ziyaret etti.

Taşeron KHK'sı düzenlemesindeki güvenlik ve arşiv soruşturmalarının sonuçları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Ege Üniversitesi ve Tepecik Hastanesinin işçilerinin rektörlük karşısında başlatmış olduğu direniş 24. gününde.

İşçileri bugün CHP'den milletvekili adayı olabilmek için görevde bulunduğu DİSK Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Kani Beko ve beraberindekiler ziyaret etti.

Ege Üniversitesi işçilerinin onurlu bir mücadele verdiğini belirten Beko “15 yıldır kadro için sokaklardayız, taşeron işçilerin tamamına kadro istedik. İş güvencesi ve iş güvenliği için kadro talep ettik. Düzenlemeyi hem işçilerden hem de işverenlerden kaçırdılar. Ancak onların verdiği kadro bir çok işçi kesimini dışarda bıraktı. Genelgelerle kısmen düzelttik. Dışarıda işçi kalmaması için görüşmeler yaptık” dedi.

Rektöre çağrıda bulunan Beko şunları söyledi “Ben burada milletvekili adayı olarak değil DİSK'in eski genel başkanı olarak bulunuyorum. Hukuki süreci sonlanmasını beklemeden iş başı yapmanız için elimizden gelen neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Disiplinli bir şekilde bu işi götürürseniz kazanacağınıza eminiz. Rektöre de mesaj göndermek istiyorum. Sizlerin daha fazla mağdur edilmemeniz için çağrıda bulunuyorum. Sizin yeriniz burası değil işyerlerinizdir. İş barışı bir an önce sağlanmalıdır. Sonuçta siz kazanacaksınız iş başı yapacaksınız". (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 15:44

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