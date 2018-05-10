CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Hakkari'de

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, ikinci mitingi için Hakkari'ye geldi. İnce, 'Türkiye'nin dört bir köşesini kucaklamak istiyoruz' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Dün Edirne'de miting yaptık, bugün Hakkari'deyiz. Yarın Rize'deyiz, yarın akşama Antalya'dayız. Türkiye'yi düşünün, dört köşesini Edirne, Hakkari, Rize, Antalya. Dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz." dedi.

Hakkari'deki mitinge katılmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplumu ayrıştırmaya, bölmeye çalışmadıklarını, aksine amaçlarının ülkeye huzurun gelmesi olduğunu belirtti.

"Dün Edirne'de miting yaptık, bugün Hakkari'deyiz. Yarın Rize'deyiz, yarın akşama Antalya'dayız. Türkiye'yi düşünün, dört köşesini Edirne, Hakkari, Rize, Antalya. Dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz." diyen İnce, cumhurbaşkanı adaylarına ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Temel Karamollaoğlu'yu ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Akşener'i ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Demirtaş'ı dün ziyaret ettim, başarılar diledim. O da bana başarılar diledi. Espri yaptı hatta 'Muharrem hoca böyle olmuyor' dedi. Nasıl olsun başkan dedim, 'her aday birer haftayla sırayla hapis yatsın, hepsini ben yatmayayım' dedi. Konuştuk, sohbet ettik.

Demirtaş: Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsın, adil olsun

Sayın Erdoğan'a gittim, AK Parti Genel Başkanı. Sayın Erdoğan da adaydır. Kendisiyle de görüştük. Başarılar diledik, o da bize başarılar diledi. Dün herhalde Sayın Perinçek, imzayı doldurdu, o da aday. Ona da en kısa sürede uğrayacağım. Ona da başarılar dileyeceğim. Bizim derdimiz Türkiye'yi normalleştirmek. Huzur istiyoruz biz. Bütün rakiplerimin selamı var. 'Selam söyleyin' Hakkari'ye dediler."

İnce ve beraberindekiler, daha sonra karayoluyla Hakkari'ye hareket etti. (Hakkari/AA)

Muharrem İnce kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 16:19

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