Şehzadeler kentinde skandal görüntüler!

Osmanlı konulu birçok diziye milyonlar harcanırken Şehzadeler kenti Manisa’daki Osmanlı’nın kültür mirası göz göre göre çürümeye terk edildi.

Yusuf YAVUZ

Manisa

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan ve 16. yüzyılın sonlarında Osmanlı Padişahı 3. Mehmet tarafından inşa edildiği sanılan Halime Hatun Külliyesine ait imaret kaderine terk edildi. Sultan 3. Mehmet’in süt annesi olan Halime Hatun adına yaptırdığı, cami, medrese, imaret ve hamamdan oluşan Külliyenin cami ve medrese kısmı daha önce restore edildi. Ancak bünyesinde aşevi, han, dükkanlar ve çeşmeden oluşan imaret ile tarihi hamam kaderine terk edilmiş vaziyette. İlçe merkezinde bulunan tarihi yapıların bir an önce onarılarak kurtarılmasını talep eden Gölmarmaralı vatandaşlar, utanç verici manzaranın bir an önce son bulmasını istiyor. Tarihi yapılar için hazırlanan restorasyon projesi ise Vakıflar Genel Müdürlüğünde bekliyor.

Fotoğraf: Yusuf Yavuz

AŞVEVİYDİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

İmaret bünyesinde mutfak olarak kullanıldığı sanılan dört kubbeli ve L planlı yapı ile hamam ünitelerinin iç mekanlarındaki tahribata dikkat çeken vatandaşlar, tarihi kültür mirasına gösterilen ilgisizliğe isyan etti. Zemini ve duvarları parçalanan Halime Hatu İmaretinin adeta çöplüğe dönen iç mekanlarının vandalizm eseri duvar yazılarla doldurulmuş olması dikkati çekiyor. Gölmarmara’da konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz vatandaşlar, tarihi yapılan bir an önce aslında uygun biçimde restore edilerek koruma altına alınmasını ve kültürel amaçlarla ilçe halkının hizmetine sunulmasını istiyor.

Fotoğraf: Yusuf Yavuz

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HAZIRLADIĞI PROJE HAYATA GEÇMEDİ

Edindiğimiz bilgilere göre Halime Hatun Külliyesi bünyesindeki imaret, han ve çeşmenin restore edilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi iki yıl önce bir proje hazırladı. Ancak İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da 22 Haziran 2016 tarihinde onayladığı öğrenilen restorasyon projesi halen uygulamaya konulmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasında, projenin uygulamaya konulması için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokol talebinde bulunulduğu ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün söz konusu projeyi 2018 yılı yatırım programına aldığından dolayı uygulamanın bu kurum tarafından yapılacağı belirtiliyor.

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