Aliağa Belediyesi'nden zeytinliklerin yanına asfalt tesisi

MHP’li Aliağa Belediyesi zeytinlik alanların ve meraların yanı başına asfalt üretim tesisi kurmak için ÇED süreci başlattı.

İzmir'in Aliağa İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, Karahayıt Mevkii'nde alana Aliağa Belediyesi asfalt plent tesisi kurmak için girişimde bulundu. Belediyenin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verdiği proje tanıtım dosyası bakanlığın sitesinde yayınlandı. Tesis için çevresel etki değerlendirme süreci başlatıldı.

Tanıtım dosyasına göre Aliağa Belediyesi tarafından açılması planlanan “Asfalt Plent Tesisi” İzmir-Manisa Planlama Bölgesi, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinde incelendiğinde tamamıyla “Tarım Arazisi” niteliğinde alanlar üzerinde kalıyor. Ancak İzmir Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün alan için “Parselin tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüş” kararı bulunuyor.

SAATTE 4 KG TOZ HAVAYA KARIŞACAK

Güzelhisar Mahallesi'ne 1 kilometre ve Çıtak Göletine 800 metre uzaklıktaki tesislerde saatte 150 ton üretim yapılması planlanıyor. Dosyaya göre tesisin çalışması sırasında saatte 4 kilogramın üstünde tozun havaya karışması bekleniyor. Proje dosyasında belirtilmese de açılması düşünülen tesislerin etrafında zeytinlik, bağ ve mera olarak kayıtlı araziler bulunuyor. 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Kanunu'na göre zeytinlik alanların 3 km etrafında bu tür tesislerin kurulması mümkün değil. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 14:35

www.evrensel.net