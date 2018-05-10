Sakarya Üniversitesinde bölünme tepkisi

Sakarya Üniversitesi Teknoloji ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, üniversitelerinin bölünmesine ve fakültelerinin kurulacak yeni üniversiteye taşınması kararına tepki gösterdi.

Esentepe Kampüsünde bulunan Turizm, Teknoloji ve Spor Bilimleri Fakültelerinin, Arifiye ve Ferizli ilçelerinde kurulacak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine taşınması kararıyla bu fakültelerde okuyan 28 bin öğrenci etkilenecek. Esentepe Kampüsünde toplanan öğrenciler adına konuşan Onur Çakmaklı, kampüs hayatını sevdiklerini belirterek, “Esentepe içindeki fakültelerimizden ayrılmak istemiyoruz. Bu kurulu düzeni bozup, yeniden bir düzen oluşturmak külliyen bir israftır. Milyonlarca liranın siyaseten harcanmasını doğru bulmuyoruz. Kaldı ki yeni bir üniversite kurulmakla kalınmıyor. Fakültemiz yeri belli olmayan küçük kasaba havasındaki yerleşim birimlerine gönderilmeye çalışılıyor” dedi. (Sakarya/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 15:56

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