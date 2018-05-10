EMEP Balıkesir İl Yöneticisi Fatma Özüpak’a beraat

Emek Partisi Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Özüpak beraat etti.

Emek Partisi Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Özüpak “sosyal medya yolu ile terör örgütünü övdüğü” gerekçesi ile yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 30 Ocak günü gözaltına alınan Emek Partisi Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Özüpak’a açılan davanın ilk duruşması Balıkesir 3.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden Fatma Özüpak, sadece barışı savunduğunu ve barıştan yana olduğunu belirterek beraatını istedi. Yapılan duruşma sonunda mahkeme Cumhuriyet Savcısının da görüşleri doğrultusunda Fatma Özüpak hakkında beraat kararı verdi. (Balıkesir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 14:30

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