Ramazan öncesi 21 üründe fiyat artışı yaşandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarındaki değişikliği açıkladı. Buna göre 21 üründe fiyat artışı gerçekleşti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarındaki değişiklikleri basın toplantısıyla paylaştı. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, elmanın en yüksek sivri biberin en düşük fiyatta olduğunu söylerken, canlı hayvan, yem ve ham maddenin döviz kuru üzerinden ithal edildiğine dikkat çekti. Bayraktar, bu durumun ileride daha pahalı et tüketmeye neden olacağını ifade etti ve üretici ile tüketici arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını vurguladı.

TZOB Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında konuşan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, market fiyatlarına bakıldığında 11 gün içinde 6 üründe fiyat değişimi görülmezken, 13 üründe azalma, 21 üründe ise fiyat artışı gerçekleştiğini söyledi. Bayraktar, en fazla artışın elma fiyatında görüldüğünü söylerken sivri biberin fiyatında ise düşüş yaşandığını belirtti. Bayraktar, bakliyat ve yeşilliklerde ise değişim olmadığını bildirdi. Üreticinin de canlı hayvan ve yem fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini dile getiren Bayraktar döviz kuru üzerinden yem, ham madde ve hayvan ithal edildiğini bildirdi.

EN YÜKSEK ELMA EN DÜŞÜK BİBER

Bayraktar en fazla artışın elmada, en fazla düşüşün sivri biberde olduğunu ifade ederken kuru bakliyat, iç fındık, süt, ayçiçeği yağı, toz şeker ve maydanoz fiyatında değişim olmadığını kaydetti. Üretici fiyatlarında ise 11 günlük süreçte en fazla artan ürün patates olurken, 17 üründe fiyat değişimi görülmediğini aktaran Bayraktar, “6 üründe azalma, 9 üründe ise fiyat artışı meydana geldi” dedi.

Bayraktar, “Fiyat düşüşü markette yüzde 11,9 ile en fazla sivri biberde meydana geldi. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 8,2 ile kabak, yüzde 8,1 ile salatalık izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 24,9 ile elmada oldu. Elmadaki fiyat artışını yüzde 21,5 ile patlıcan, yüzde 18,3 ile lahana, yüzde 18,1 ile ıspanak takip etti” ifadesini kullandı.

Patateste görülen artışın Çukurova Bölgesi'nde yeni başlayan hasatla ilgili olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Bu yıl ve geçen yılki Ramazan ayı öncesi fiyatlarını karşılaştırdığımızda, üreticide 3 üründe azalma, 26 üründe ise fiyat artışı oldu” dedi.

DANA ETİ ENFLASYONUN ALTINDA, KUZU ETİ ÜSTÜNDE

Gıda tüketiminin arttığı Ramazan ayının, fiyatlarda yukarı yönlü bir baskıyı da beraberinde getirdiğini aktaran Bayraktar, “Tüketicide dana ve kuzu eti fiyatı yüzde 1,5, üreticide kuzu eti fiyatı yüzde 1 artarken, dana eti fiyatı hemen hemen aynı kalmış, sadece 1 kuruş azalmıştır” diye konuştu. Bayraktar, bu yıl dana etinin fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kalırken, kuzu etindeki fiyat artışının ise enflasyonun üzerinde olduğunu söyledi.

DÖVİZ, HAYVAN VE HAYVAN YEMİ FİYATLARINI DA YÜKSELTTİ

Canlı hayvan ve yem fiyatlarındaki artışın et üreticisini olumsuz etkilediğini söyleyen Bayraktar, “Bu fiyatları da tetikleyen döviz kurundaki yükseliştir. Çünkü gerek yem ham maddeleri gerekse besilik hayvan ithalatı döviz üzerinden yapılmaktadır” dedi.

Bayraktar, “Son bir yılda yemlerden; buğday kepeğinde yüzde 28,9, ayçiçeği tohumu küspesinde (ATK 28) yüzde 33,9, melasda yüzde 17,0, etanol üretimi sırasında arta kalan mısır başta olmak üzere buğday ve arpa posasından elde edilen yem olan DDGS’de yüzde 78,7, besi yeminde yüzde 24,4, buğday samanında ise yüzde 49,1 oranında artış olmuştur” dedi.

'ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI ARASINDAKİ MAKAS KAPANMIYOR'

Besilik dana ve özellikle yem maliyetlerinde düşüş sağlanmadan et fiyatlarını indirmenin mümkün olmayacağını söyleyen Bayraktar, “Maliyetler düşürülmeden daha ucuza et talep etmek, üretimin sürdürülememesine, ahırların boşalmasına, zararına besicilik yapılamayacağına göre üreticinin üretimden çekilmesine neden olur” diye konuştu.

Bu durumun ilerde etin çok daha pahalı tüketilmesine yol açacağını ifade eden Bayraktar, ”Üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas bir türlü kapanmamaktadır. Pazarlamadaki sorunlar nedeniyle üretici düşük fiyata ürün satarken, tüketiciler de daha pahalıya ürün tüketmek durumunda kalmaktadır” dedi.

'RAMAZAN FIRSATÇILIĞI YAPILMASIN'

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala tüm gözlerin gıda fiyatlarına çevrildiğini dile getiren Bayraktar, beklentilerinin artan talebin suistimal edilmemesi olduğunu ifade etti. "Ramazan fırsatçılığı yapılmasın" diyen Bayraktar, “Gıda denetimleri artırılmalı, halkın sağlığıyla oynanmasına izin verilmemelidir. Ramazan yaklaşırken üretici, hal, pazar ve market fiyatlarını takibe devam ediyoruz. Tüketicilerimizin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesinin sağlanmasını istiyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 14:19

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