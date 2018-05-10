Siyasi partilerden Engelliler Haftası mesajları

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yapılan açıklamalarda engelsiz yaşamın kurulması çağrısı yapıldı ve iktidarın sorumluluğu hatırlatıldı.

Engelliler Haftası'nda siyasi partiler tarafından verilen mesajlarda, eşit ve özgür yaşamın önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), "Engelsiz yaşamı birlikte kuralım" başlıklı açıklamasında "Yapılması gereken bütün yaşamsal alanların engellilerin erişimine uygun bir şekilde düzenlenmesidir. Esas olan engelli bireylere yardım etmek değil, onların herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak düzenlemeleri yapmak ve bunu engelleyen toplumsal ve yasal zorlukları aşmaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “2002 yılından bu yana engelliler ile ilgili mevzuatta sürekli değişiklik yapılıyor. Ancak engellilerin yaşamları mevzuatlardaki gibi değişmiyor. AKP engellilere söz vermekten öteye gitmiyor” dedi.

HDP: ENGELSİZ YAŞAMI BİRLİKTE KURALIM

HDP'den yapılan açıklama şöyle:

"Toplumun en fazla ezilen, ama görünürlüğü en az olan engelliler, 10 Mayıs’ta başlayan Dünya Engelliler Haftası’nı bir kez daha devasa sorunlarla karşılamaktadır. Hedef engelli bireylerin toplumsal hayata bir özne olarak katılmasını sağlamaktır. Ancak gerçeklik ne yazık ki bu durumdan uzaktır.

Yıllardır siyasi iktidarlar her alanı istismar ettikleri gibi, engelli alanını da istismar etmişlerdir. Engelliler toplumda yaratılan acımacı kültür gereği istismara daha açık bir toplumsal kategori olduğundan, bu alanın üzerinde adeta tepinmişlerdir. Bununla da yetinmemişler, engellileri toplumun sırtında bir kambur olarak görmüşlerdir. Engellilere reva görülense, sadece sadaka kültürü olmuştur.

AKP hükümetleri de aynı şekilde hareket ederek, engellileri siyasi bir rant alanına dönüştürmüşlerdir. Çıkarmış oldukları Engelliler Yasası yönetmeliklere bağlandığında, uygulanırlığı kalmamıştır. Sadece toplumda bir yanılsama yaratmıştır. Anılan yasayla birlikte, engellilerin daha önce mücadele ederek kazanmış oldukları haklar da kullanılamaz duruma gelmiştir.

Her seçim döneminde engellilerin sorunlarına öncelik vermeyen bir takım kişileri aday göstererek, engellileri adeta bir oy deposu olarak görmüşlerdir. Engelliler kendilerini nasıl bir geleceğin beklediğinin farkında olmalıdır. AKP-MHP İttifakı bu seçimde de yine sembolik adaylarla engellilerin oylarına talip olacaklardır. Diğer partiler de bu anlayıştan geri durmayacaklardır.

Oysa bilinmelidir ki, engelli sorunu da, toplumun diğer sorunları gibi bir demokrasi sorunudur. Hiçbir sorun tek başına çözüme ulaşamayacağından, engellilerin sorunları da, demokrasi mücadelesi vermekle ve kazanmakla aşılacaktır.

Yapılması gereken bütün yaşamsal alanların engellilerin erişimine uygun bir şekilde düzenlenmesidir. Kendi başına hayatını sürdüremeyen bütün bireylerin sigorta, emeklilik ve her çeşit sağlık hizmetinden sınırsız-ücretsiz yararlanmasının sağlanmasıdır. Esas olan engelli bireylere yardım etmek değil, onların herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak düzenlemeleri yapmak ve bunu engelleyen toplumsal ve yasal zorlukları aşmaktır.

Coğrafyamızda yaşayan bütün engellileri partimiz ve demokrasi güçleri saflarında mücadeleye çağırıyoruz. Özgür ve mutlu bir geleceği direnerek kazanacağız."

CHP: MEVZUAT DEĞİŞİYOR, ENGELLİLERİN SORUNLARI DEĞİŞMİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Hayatın her alanında engellilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını, engellilere ayrılan kadroların kamu kurumlarında bile uygulanmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “2002 yılından bu yana engelliler ile ilgili mevzuatta sürekli değişiklik yapılıyor. Ancak engellilerin yaşamları mevzuatlardaki gibi değişmiyor. AKP engellilere söz vermekten öteye gitmiyor ortada engelliler için oluşturulmuş, ayakları yere basan bir devlet politikası maalesef yok. Devlet bu konuda taşın altına elini koymalı; kendi kurumlarını geliştirerek özellikle engellilerin eğitimi ve istihdamı konusunda bir devlet politikası oluşturmalıdır” dedi.

ENGELİLLERİN SORUNLARI KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Sadece 3 Aralık’ta, 10 Mayıs'ta hatırlanan engellilerin diğer zamanlarda unutulduğunu ve yaşamın her alanında görmezden gelindiğini kaydeden Ağbaba, “Engellilerin sorunları kalıcı çözüm bekliyor. Engellilere yönelik bu politikaların oluşturulması noktasında mutlaka, STK'lar, dernekler, vakıflar ve bağımsız kuruluşlardan oluşan bir kurul oluşturulmalı, sorun yaşayan engellilerin temsilcilerinin görüşleri alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA ÖNERGELERİMİZ DEFALARCA REDDEDİLDİ

Ağbaba engellilerin sorunlarının araştırılması, insanca yaşayabilecekleri ortamların hazırlanması için bugüne kadar çok sayıda araştırma ve soru önergesi verdiğini, engelli öğretmenlere kadro verilmemesini, engelli memurların göreve başlatılmamasını, engelli tutukluların insanlık dışı hayatlarını, engelli avukatların yaşadıkları ızdıraplarını, engelli öğrencilerin 3. katta sınava sokulduklarını, yanlarına özel eğitim almamış kişilerin görevlendirildiğini konuşmalarında ve önergelerde dile getirdiğini belirterek “ Rehber Köpekler kanun teklifimizi geçtiğimiz yıl Haziran ayında meclis gündemine getirdik, AKP jet hızıyla reddetti. AKP’nin engelliler konusundaki samimiyetini sadece bu örnekle bile engellilerimiz görebilirler. Araştırma önergelerimiz reddediliyor, soru önergelerimiz es geçiliyor. AKP kendi çıkardığı yasayı uygulamaktan bile aciz. Engelliler hâlâ evlerinde hapis. Hâlâ okuma yazma oranı son derece düşük. Engelliler görmezden geliniyor” dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİYE 3. KATTA OY KULLANDIRILDI

Ağbaba; “Geçtiğimiz seçimlerde ortopedik engellilere tekerlekli sandalyeyle 4. Katta, 5. Katta oy kullandıran, engellilere çektirdikleri çile yetmezmiş gibi bir de seçimlerde çile çektiren AKP Hükümetinin, 24 Haziran seçimlerinde geçmişten ders alarak bu sorunu çözmesini bekliyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 13:53

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