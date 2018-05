'İşçi katillerini koruyanlara ‘Tamam’ demek için Soma’ya'

İzmir'de emek ve demokrasi güçleri, emekçileri Soma Katliamının yıl dönümünde Soma'da düzenlenecek mitinge katılmaya çağırdı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Soma Katliamının 4. yıl dönümünde gerçekleştirilecek Soma mitingi için katılım çağrısı yaptı.

13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamının üzerinden 4 yıl geçti. Önümüzdeki pazar günü katliamının 4.yıl dönümü dolayısıyla Soma'da miting düzenlenecek. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de saat 14.00’te gerçekleştirilecek mitinge tüm işçileri, emekçileri davet etti.

'İŞ CİNAYETLERİ KADER, KAZA DEĞİLDİR'

DİSK Ege Bölge Temsilciliği'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamayı Emek ve Demokrasi Güçleri adına DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Sarı, iş cinayetlerinin işçi katliamlarının kader, kaza olmadığını vurgulayarak, “Hatırlatmak isteriz ki, Soma’da gerçekleşen işçi katliamının sebebi, uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, rödovans, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi; kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalardır” dedi.

'DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ'

Soma davasının başından beri takipçileri olduğunu belirten Sarı, katliamın üzerinden geçen 4 yılda sonuçlanmayan davada gerçek sorumluların açığa çıkarılması için sonuna kadar takipçi olacaklarını söyledi. “Soma faciasından sonra iş cinayetleri hız kesmemiş, katliamdan ders çıkarılmamış, her yıl binlerce emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam etmiştir. Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız” şeklinde konuşan Sarı, emek ve meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan 'yama' tedbirlerle de iş cinayetlerini önlemenin mümkün olmayacağını vurguladı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak tüm işçi sınıfına, emekçilere ve emek dostlarına Soma mitingi için çağrıda bulunan Sarı, “Soma’daki işçi kardeşlerimiz için, güvenceli iş ve insanca yaşam hakkımız için, işçi katillerini koruyanlara TAMAM demek için yanımızda olmaya çağırıyor, 13 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek olan mitinge katılmaya davet ediyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

