Alibeyköy'de 12-13 Mayıs’ta 'Bahar Şenliği’ var

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alibeyköy Cemevi, iki gün sürecek 'Bahar Şenliği' organize etti.

Eyüp Alibeyköy’de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alibeyköy Cemevi, 12-13 Mayıs’ta 2 gün sürecek bir “Bahar Şenliği” düzenleyecek.

Alibeyköy Dersimliler Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Çağdaş Erzurum Dernekleri Federasyonu, Devrimci Hareket, Eğitim Sen, Emek Partisi, Erzurum Kazancı Köyü Derneği, Erzurum Sıldız Köyü Derneği, Erzurum Tanır Köyü Derneği, Erzurum Çatkale Derneği, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Kaldıraç, Karadolap Spor Kulübü, Parseller Spor Kulübü, Sivas Banaz Köyü Derneği, Sivas Yağbasan Köyü Derneği, Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi, Varto İçmeler Köyü Derneğinin katılımcısı olduğu şenlikte çok sayıda söyleşi ve panel düzenlenecek. Ayrıca mahalleliler çeşitli konularda stant ve atölyeler açabilecekler.

Siyasi partilerin, gazetelerin ve yayınevlerinin de stant açacağı Bahar Şenliği ücretsiz olup akşam saatlerinde de konserlerle devam edecek. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 12:34

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