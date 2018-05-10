Ziraat Bankası konut kredisi faizini düşürdü

İktidarın duyurduğu konut sektörünü canlandırma kampanyası sonrası Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranını düşürdü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından Ziraat Bankası kredi faizlerini düşürdü.

Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranının yüzde 0.98'e çekildiğini açıkladı.

Yıldırım, kampanyada kamu bankalarının rol oynayacağını belirtmiş ve gözler Ziraat Bankasına çevrilmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 12:08

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